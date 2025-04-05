شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يخوض مرانا خفيفا اليوم قبل السفر إلى موريتانيا لمواجهة الهلال والان مع تفاصيل الخبر

يخوض فريق الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر مرانا صباح اليوم، السبت، قبل إعلان القائمة المسافرة إلى موريتانيا لمواجهة الهلال السوداني ، واستقر كولر على خوض حصتين تدريبتين يومي الأحد والاثنين فى موريتانيا استعداداً لمواجهة الهلال.

ويسافر الاهلي إلى موريتانيا في الثالثة عصر اليوم، السبت، على متن طائرة خاصة برئاسة طارق قنديل عضو المجلس لمواجهة الهلال في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، وتقام مباراة العودة في التاسعة مساء الثلاثاء المقبل بتوقيت القاهرة.

وكان النادي الأهلي قد صعد إلى دور ربع النهائي محتلاً المركز الثاني في المجموعة الثالثة برصيد 10 نقاط، وفي المقابل تأهل فريق الهلال متصدرًا المجموعة الأولى برصيد 10 نقاط ، ويلعب الفائز من مواجهتي الأهلي والهلال السوداني مع الفائز من لقاء صن داونز الجنوب أفريقي والترجي التونسي في نصف النهائي، علماً بأن مباراة الذهاب انتهت بفوز صن داونز بهدف دون رد.