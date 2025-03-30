ماجد المصري يوجه رسالة عتب الى مي عمر وهذا محتواها

ميرنا وليد - بيروت - نشر الممثل ماجد المصري على صفحته الخاصة أنه سيمضي عيد الفطر في السجن وفي التفاصيل كتب: "أنا كده هعيد في السجن ، منك لله يا إش إش".

ووجه رسالة للممثلة مي عمر قال فيها: "أنا كده هعيد في السجن ، منك لله يا إش إش".

وتبين أن المهندس يمازح مي عمر بعد عرض الحلقة الأخيرة من مسلسل "إش إش" وكانت نهاية رجب الجريتلي السجن وهي الشخصية التي يجسدها ماجد المهندس. يذكر أن قصة مسلسل "إش إش" تدور أحداثه حول شابة أرغمتها الحياة على العمل راقصة كمصدر رزق لها ولعائلتها.