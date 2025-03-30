أفلام تعكس أجواء عيد الفطر.. شاهدوها

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 30 مارس 2025 10:19 صباحاً - ناقشت وأظهرت العديد من الأفلام السينمائية طقوس عيد الفطر المبارك، فعبّر العديد منها عن العادات والتقاليد التي تمارسها الأسرة المصرية؛ من حيث خبز الكعك والبسكويت وتناول الأسماك المملحة، كما تضمّن بعضها الأغاني التي تعبّر عن فرحة العيد. وسوف نتناول في هذا الموضوع عدداً من الأفلام العائلية التي عكست أجواء وطقوس عيد الفطر المبارك.

فيلم "عسل أسود"

تدور قصته حول "مصري" شاب هاجر لأمريكا مع والديه وهو في العاشرة من عمره، وبعد 20 عاماً يعود رغبةً في الاستقرار، ويواجه العديد من المفارقات الناتجة عن اختلاف الزمن والثقافات، حيث يحمل جوازَ سفرٍ أمريكياً، وهو ما يجعل الجميع يتعامل معه معاملة حسنة، إلى أن يتعرض لحادث يفقد فيه الجواز، فتتغير معاملة الجميع إلى النقيض.

ويُعرض من خلال الفيلم الطقوس المصرية في شهر رمضان الكريم والعادات بين الجيران في تبادل أطباق الحلوى، ثم العيد وطقوس العيد؛ من خبز الكعك والعيديات.

الفيلم بطولة أحمد حلمي، إدوارد، لطفي لبيب، إنعام سالوسة، يوسف داود، ومن تأليف خالد دياب، وإخراج خالد مرعي.

فيلم "حياة أو موت"

يُعدمن الأفلام التي تناولت عدداً من طقوسالمبارك، والتي دارت أحداثه حول أحمد إبراهيم (عماد حمدي) الكائن بدير النحاس بمصر العتيقة، موظف بسيط بإحدى الشركات الخاصة، يعيش مع زوجته (مديحة يسري) وابنته الصغيرة سميرة (ضحى أمير)، تم الاستغناء عنه وذهب إلى الشركة لصرف مكافأة نهاية الخدمة، خصوصاً أن العيد على الأبواب وهو بدون عمل منذ شهرين، ولكن المدير (عبد القادر المسيري) أجَّل صرف المكافأة لما بعد العيد، فباع ساعته واشترى لابنته فستاناً جديداً، اقترحت عليه زوجته بأن يقضوا العيد في بيت أبيها (عبد البديع العربي) وأمها (رفيعة الشال)، ولكنه رفض، مما أثار استياء زوجته، فأخذت ابنتها وتركت البيت، ولكن الابنة لم تتحمل ترك أبيها وحده، فعادت إليه، وجاءته كريزة كلى، فأرسل ابنته لشراء الدواء اللازم لعلاجه ولكنه يختلط بالسم، وتتوالى الأحداث حتى يتم إنقاذ الأب ورجوع الزوجة إلى منزلها ويعيش الثلاثة سعداء؛ الأب والأم والابنة. الفيلم بطولة عماد حمدي، مديحة يسري، يوسف وهبي، حسين رياض، ضحى أمير، تأليف وإخراج كمال الشيخ.

فيلم "الزوجة الثانية"

على الرغم من تناول هذا الفيلم للظلم وتحكم الطبقات الاجتماعية العليا في طبقات الشعب الفقيرة، فقد أظهرت أحداثه بعض طقوس الاستعداد للعيد وفرحة الأطفال والأسر، ومنها عادة خبز الكعك، وعمل النساء على تجهيز كل أنواع الطعام.

تدور أحداثه حول رغبة عمدة إحدى القرى في الريف المصري في إنجاب ابن يرثه ويحمل اسمه، فيطمع في خادمته، فيجبر عامله على تطليقها ويتزوجها جبراً؛ من خلال تهديده بتلفيق تهمه له، ولكنها تستخدم الحيلة في إبعاده عنها وتستمر علاقتها بزوجها، وينتهي الفيلم بإصابة العمدة بالشلل عند علمه بحملها ويموت، فتعيد الزوجة الحقوق لأصحابها.

الفيلم من بطولة سعاد حسني، شكري سرحان، صلاح منصور، سناء جميل، وغيرهم من النجوم، وإخراج صلاح أبو سيف.

فيلم "ألوان السما السابعة"

تدور أحداث الفيلم في إطار رومانسي حول علاقة حب تنشأ بين رجل وامرأة التقيا في ظروف مختلفة، فالرجل راقص تنورة محترف يميل إلى الصوفية، والمرأة كانت تعمل فتاة ليل، ولكنها تركت هذا العمل، ويُحاول كلاهما أن يجذب الآخر إلى دُنياه. وخلال أحداث هذا العمل؛ نشاهد مظاهر الاحتفال بالعيد وأجواء الفرحة، ومنها مشاهد احتفال الحبيبين "ليلى علوي وفاروق الفيشاوي" في وقت العيد بالخروج إلى الأماكن العامة والمتنزهات، بالإضافة إلى لعب الأطفال.

الفيلم من بطولة ليلى علوي، فاروق الفيشاوي، سوسن بدر، حسن مصطفى، ومن تأليف زينب عزيز، وإخراج سعد هنداوي.

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فيلم "تيمور وشفيقة"

وهو من الأفلام التي تناولت طقوس العيد؛ من خلال أحد المشاهد التي يظهر فيه الاحتفاء بالعيد، وانتظار شفيقة هديتها كل عيد من حبيبها تيمور، وكذلك قيام والدتها "هالة فاخر" التي تقوم بإعداد كعك العيد، والفيلم واحد من أبرز أفلام النجمين أحمد السقا ومنى زكي، وشارك في بطولته هالة فاخر، والراحلة رجاء الجداوي، وتأليف تامر حبيب، وإخراج خالد مرعي.

تدور أحداث الفيلم في إطار قصة حب قوية تنشأ بين "تيمور - أحمد السقا" الذي يعمل في الحراسات الخاصة لكبار المسؤولين، و"شفيقة - منى زكي" التي تحصل على الدكتوراه، وبعد ذلك تُعيّن وزيرة لأحد الوزراء، ويكون ضابط الحراسات هو نفس الشخص الذي تحبه، وتحدث بينها خلافات كثيرة بسبب ذلك المنصب.

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