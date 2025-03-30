ديمي لوفاتو تحتفل بعيد ميلاد زوجها جوردان لوتس بحب ورومنسية

ميرنا وليد - بيروت - عايدت النجمة العالمية ديمي لوفاتو زوجها جوردان لوتس في يوم ميلاده الـ 34، من خلال مجموعة من اللحظات المميزة التي عاشاها سوياً و المليئة بالحب و الرومنسة، شاركتها عبر حسابها الخاص، و وجهت له رسالة من خلالها قالت فيها: "حبيبي، عيد ميلاد الرابع والثلاثين سعيد ! كل عام أقضيه معك هو أعظم هدية أتمناها.
أنت تجعل كل يوم ساحرًا بطاقتك المشرقة وقلبك الجميل، وأنا ممتنة جدًا لأني أعيش الحياة معك. أتطلع بشوق لأن أكون زوجك وأن نقضي سنوات عديدة أخرى معًا تحت الشمس. أحبك أكثر مما توصفه الكلمات، وأتمنى لك يومًا سعيدًا! أنت تستحقه".
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