عمران عثمان بتصريح لافت عن الملكة رانيا

ميرنا وليد - بيروت - أقام المصمم عمران عثمان عرض أزياء لمجموعة ربيع صيف 2025، حضره عدة شخصيات مشهورة، مثل الفنانة مايا دياب، خبير التجميل بسام فتوح، ملكة جمال لبنان لعام 2024 ندى كوسا.

موقع "الفن" تواجد في العرض المميز، وقد أجرينا مقابلة مع عمران عثمان تحدثنا فيها عن حضور مايا دياب الى العرض ومساندتها له، شغفه في مجاله منذ الصغر، أين يرى نفسه في الفترة المقبلة؟ من الفنانات اللواتي يحب أن يتعامل معهنّ؟ وغيرها من المواضيع.

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