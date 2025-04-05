موعد مباراة بيراميدز أمام الجيش الملكى فى إياب ربع نهائى دورى الأبطال

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القاهرة - سامية سيد - يستعد فريق الكرة الأول بنادى بيراميدز، بقيادة كرونسلاف يورتشيتش، لمواجهة الجيش الملكى المغربى فى إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وحقق فريق بيراميدز الفوز بنتيجة كبيرة على الجيش الملكي المغربي بنتيجة 4-1، في اللقاء الذي جمعهما مساء الثلاثاء الماضى باستاد الدفاع الجوى، ضمن لقاءات دوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراة بيراميدز أمام الجيش الملكى

يواجه بيراميدز نظيره الجيش الملكى المغربى فى التاسعة مساء الثلاثاء المقبل على الملعب الشرفي بمدينة مكناس المغربية فى إياب ربع نهائى دوري أبطال أفريقيا.

وأعلن الجيش الملكى المغربي إقامة مباراة الإياب مع بيراميدز على الملعب الشرفي بمدينة مكناس، بعد الحصول على موافقة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف".

ويأتي ذلك القرار في ظل غلق ملعب "مولاي عبد الله" بالرباط لتجهيزه لبطولة كأس الأمم الأفريقية، التي ستُقام في نهاية ديسمبر المقبل.

القناة الناقلة لمباريات بيراميدز فى دورى ابطال افريقيا

يمكن مشاهدة جميع مباريات بيراميدز فى دورى أبطال أفريقيا 2025 بدءاً من دور المجموعات من خلال قنوات "بى إن سبورتس" الناقل الحصرى للمسابقة فى منطقة الشرق الأوسط وشمال القارة السمراء.

تاريخ بيراميدز فى دورى أبطال أفريقيا

ويخوض بيراميدز منافسات دوري أبطال أفريقيا للموسم الثاني على التوالي، بعدما شارك الموسم الماضي وودع من مرحلة المجموعات، وتأهل بيراميدز إلى مرحلة المجموعات بالنسخة الحالية بعد عبور عقبة جيه كيه يو بطل زنجبار في الدور التمهيدي بعد الفوز بنتيجة 6-0 و3-1.

ولم يسبق أن فاز أي فريق مصري بلقب دوري الأبطال سوى الأهلي الأكثر تتويجاً وخلفه الزمالك بجانب الإسماعيلي أول فريق عربي يفوز بلقب البطولة.

ويتسلح بيراميدز بامتلاكه كوكبة من النجوم بين صفوفه على رأسهم إبراهيم عادل والكونغولي فيستون ماييلي ورمضان صبحي والنيجيري صديق إيجولا.

طريق بيراميدز فى دورى أبطال أفريقيا

ومن المقرر أن يلتقي الفائز من مواجهة بيراميدز والجيش الملكي، أمام المتأهل من مولودية الجزائر ومنافسه أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا علماً بأن مباراة الذهاب انتهت بفوز بطل جنوب أفريقيا بهدف دون رد.