شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج غذائي خاص لبعثة الأهلي فى موريتانيا قبل مواجهة الهلال السوداني والان مع تفاصيل الخبر

يعقد الدكتور أحمد رمضان، أخصائي التغذية بفريق الأهلي ، جلسة خاصة يومياً مع الشيف الذي سبق البعثة بـ48 ساعة؛ للاتفاق على البرنامج الغذائي الخاص باللاعبين، وإعداد الوجبات قبل مباراة الهلال السوداني بدوري الأبطال.

ويراعي أخصائي التغذية في النادي الأهلي البرنامج الغذائي ارتفاع درجة الحرارة والرطوبة في موريتانيا؛ لذا يتم التركيز على العناصر التي تعوض فقد الأملاح، ويتم أيضا التركيز على النشويات والبروتين.

ويسافر الأهلي اليوم على متن طائرة خاصة لخوض مباراة الهلال السودانى فى إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، المقرر لها التاسعة مساء يوم 8 أبريل المقبل بتوقيت القاهرة.

ويلعب الهلال مبارياته في دوري أبطال أفريقيا بموريتانيا بسبب الأحداث الراهنة في السودان، وفاز الأهلي في لقاء الذهاب بالقاهرة بهدف نظيف حمل توقيع محمد هاني.