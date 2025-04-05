شكرا لقرائتكم خبر عن علامات تشير إلى إصابتك بكسر إجهادي وطرق العلاج والان مع تفاصيل الخبر

كسور الإجهاد هي شقوق صغيرة في العظام ناجمة عن الإجهاد المتكرر وليس الإصابات الكبرى، وهي شائعة لدى الرياضيين وأولئك الذين يعانون من زيادة مفاجئة في النشاط، وتزداد سوءًا دون علاج، في هذا التقرير نتعرف على علامات تدل على اصابتك بكسر اجهادي، بحسب موقع "تايمز ناو".

لماذا تحدث كسور الإجهاد؟

تحدث كسور الإجهاد بسبب الضغط المتكرر على العظام، غالبًا من أنشطة مثل الجري أو القفز أو ممارسة الرياضات عالية التأثير.

كسور الإجهاد شائعة بين الرياضيين، وخاصة العدائين ولاعبي كرة السلة لأن عظامهم تتعرض لتأثير مستمر، عندما لا تحصل العظام على وقت كافٍ للتعافي، تبدأ الكسور الدقيقة في التكون.

إليك بعض الأسباب الرئيسية لحدوث كسور الإجهاد:

- الإفراط في الاستخدام والتأثير المتكرر - تضع الرياضات عالية التأثير مثل الجري والجمباز ضغطًا مستمرًا على العظام، مما يزيد من خطر الإصابة بالكسور.

- زيادة مفاجئة في النشاط - إذا بدأت فجأة في الجري لمسافات أطول أو ممارسة الرياضة بشكل متكرر، فقد تكافح عظامك للتكيف مع الحمل المتزايد.

- ضعف العظام بسبب نقص التغذية - يمكن أن يؤدي نقص الكالسيوم وفيتامين د إلى إضعاف العظام، مما يجعلها أكثر عرضة للكسور.

- الأحذية غير المناسبة والأسطح الصلبة - ممارسة الرياضة بأحذية غير داعمة أو على أسطح صلبة تزيد من الضغط على العظام.

- إجهاد العضلات - عندما تصبح العضلات متعبة للغاية بحيث لا تمتص الصدمات بشكل صحيح، تنتقل القوة الزائدة إلى العظام، مما يؤدي إلى الكسور.

علامات وأعراض كسر الإجهاد

لست متأكدًا مما إذا كان الألم مجرد وجع عادي أم شيء أكثر خطورة؟ يشاركنا الدكتور ياداف علامات كسر الإجهاد:

- ألم يزداد سوءًا مع النشاط ويتحسن مع الراحة

- تورم حول المنطقة المصابة

- كدمات خفيفة في بعض الحالات

- ألم يزداد سوءًا تدريجيًا إذا تم تجاهله

إذا كنت تعاني من أي من هذه الأعراض، فمن الأفضل زيارة الطبيب قبل أن تتفاقم الحالة.

كيفية الشفاء بشكل أسرع

يتطلب التعافي من كسر الإجهاد الصبر والعناية المناسبة، بما في ذلك:

الراحة هي المفتاح - الخطوة الأكثر أهمية هي تقليل الضغط على العظم المصاب تجنب الأنشطة عالية التأثير مثل الجري أو القفز حتى تلتئم.

- استخدم دعامة أو حذاء - اعتمادًا على شدة الكسر، قد يوصي طبيبك بارتداء دعامة أو حذاء للمشي لتثبيت العظم.

- تحسين التغذية - يساعد تناول الأطعمة الغنية بالكالسيوم مثل منتجات الألبان والخضروات الورقية والمكسرات على تقوية العظام. يساعد فيتامين د من ضوء الشمس والبيض والأسماك الدهنية في امتصاص الكالسيوم.

- العودة التدريجية إلى ممارسة الرياضة - بمجرد أن يخف الألم، ابدأ بأنشطة منخفضة التأثير مثل السباحة أو ركوب الدراجات قبل استئناف الرياضات عالية التأثير.

- تدريب القوة والأحذية المناسبة - يمكن أن تساعد تمارين التقوية في منع إجهاد العضلات وتحسين الميكانيكا الحيوية. يمكن للأحذية الداعمة أيضًا تقليل الضغط على العظام.

كم من الوقت يستغرق التعافي؟

إن كسور الإجهاد تستغرق عادةً من 6 إلى 8 أسابيع للشفاء، لكن وقت التعافي يختلف بناءً على شدتها ومكانها. يمكن للراحة المناسبة والتوجيه الطبي والتغذية تسريع عملية الشفاء.

منع كسور الإجهاد في المستقبل

يمكن الوقاية من كسور الإجهاد. استمع إلى جسدك، وزِد مستويات النشاط تدريجيًا، وارتدِ أحذية مناسبة، وحافظ على نظام غذائي متوازن يمكن أن يساعد اتخاذ هذه الاحتياطات في الحفاظ على قوة عظامك وخلوها من الإصابات.