شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تسريب تفاصيل كاميرا هواتف Google Pixel 10 وPixel 10 Pro Series.. تغييرات مفاجئة والان مع تفاصيل الخبر

بدأت جوجل العام بهاتف Pixel 9a الذي أُعيد تصميمه، واكتسب Pixel 9a هويةً مميزةً عندما توقع الجميع أن يبدو مشابهًا لهاتف Pixel 9 الذي أُطلق العام الماضي.

والآن، تشير التقارير إلى تغييرات قادمة لسلسلة Pixel 10 أيضًا، حيث من المقرر أن يحصل Pixel 10 على كاميرا إضافية ، وقد يُحسّن هذا بالفعل مبيعات سلسلة Pixel غير الاحترافية، والتي لا تُقدم في الآونة الأخيرة قيمةً كافيةً مقارنةً بطرازات سلسلة A.

وأشار تقرير حديث صادر عن Android Headlines إلى أن هاتف Pixel 10 سيحتوي على ثلاث كاميرات خلفية، وليس كاميرتين ، و كانت هذه مفاجأة، لكن يبدو أن Android Authority لديه الآن تفاصيل إضافية حول كاميرات طرازي Pixel 10 وPixel 10 Pro.

وذكرت المجلة أن هاتف Pixel 10 سيحتوي على كاميرا خلفية جديدة كلياً ، إلى جانب الكاميرا الأساسية (واسعة) والكاميرا فائقة الاتساع، سنرى أيضاً كاميرا مقربة هذا العام.

ومع ذلك، أفاد المصدر أن إضافة كاميرا مقربة أجبرت جوجل على تخفيض مستوى مستشعرات الكاميرا الأساسية وفائقة الاتساع إلى تلك المستخدمة حالياً في Pixel 9a.

في الواقع، لا يزال من غير الواضح مدى جودة أو ضعف أداء هذه الكاميرات مقارنةً بهاتف Pixel 9 ، وقدّم هاتف Pixel 9 مستشعرات أفضل (أعلى دقة) مقارنةً بالأجهزة الأقل دقة من سلسلة A الحالية ، وتشير التقارير إلى أن الكاميرا المقربة الجديدة هي وحدة كاميرا بدقة 11 ميجابكسل.

أما بالنسبة لهاتفي Pixel 10 Pro (وبيكسل 10 Pro XL)، فلا تزال الأمور كما هي، وهي مطابقة لكاميرا سلسلة Pixel 9 Pro ، ويُقال إن هاتف Pixel 10 Pro Fold سيشهد كاميرا أساسية مُحسّنة قليلاً، وسيستخدم كاميرا Pixel 9a الأساسية بدلاً من مستشعر Pixel 8a الموجود في الطراز الحالي.

وتتضمن إضافة عدسة مقربة إلى سلسلة هواتف Pixel القياسية (أو الطرازات الأساسية) عدم تضارب مبيعات هاتفي Pixel 9a وPixel 10 أو تقليصهما لمبيعات بعضهما البعض.

ومؤخرًا، حوّلت جوجل سلسلة Pixel A إلى هاتف فاخر بإضافة المزيد من الميزات الفاخرة، مثل شاشة عالية التحديث، ومعالج حديث وغيرها ، وهذه الميزات جعلت طرازي Pixel الأساسيين الفاخرين يبدوان في غير محلهما، حيث بدا الهاتفان متشابهين نظريًا على الرغم من اختلاف أسعارهما.