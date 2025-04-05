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العراق: تدمير سيارة مفخخة فى غارة جوية غربى الأنبار

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العراق: تدمير سيارة مفخخة فى غارة جوية غربى الأنبار

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القاهرة - سامية سيد - أعلن العراق، الجمعة، تدمير سيارة مفخخة تابعة لتنظيم "داعش" الإرهابي في غارة جوية بمحافظة الأنبار، غربي البلاد.

وقالت خلية الإعلام الأمني، في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إنه " بناء على معلومات استخباراتية دقيقة، تم اليوم رصد سيارة مفخخة بداخلها كميات من الأسلحة والأعتدة والمواد المتفجرة تابعة لعناصر تنظيم /داعش/ الإرهابي في قضاء /راوة/، ضمن قاطع قيادة عمليات الجزيرة".

وأضافت أنه على إثر هذه المعلومات الدقيقة، تم تنفيذ غارة جوية ناجحة أسفرت عن تدمير السيارة بالكامل.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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