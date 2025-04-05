شكرا لقرائتكم خبر عن العراق: تدمير سيارة مفخخة فى غارة جوية غربى الأنبار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن العراق، الجمعة، تدمير سيارة مفخخة تابعة لتنظيم "داعش" الإرهابي في غارة جوية بمحافظة الأنبار، غربي البلاد.

وقالت خلية الإعلام الأمني، في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إنه " بناء على معلومات استخباراتية دقيقة، تم اليوم رصد سيارة مفخخة بداخلها كميات من الأسلحة والأعتدة والمواد المتفجرة تابعة لعناصر تنظيم /داعش/ الإرهابي في قضاء /راوة/، ضمن قاطع قيادة عمليات الجزيرة".

وأضافت أنه على إثر هذه المعلومات الدقيقة، تم تنفيذ غارة جوية ناجحة أسفرت عن تدمير السيارة بالكامل.