شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هل لديك الكثير من مجموعات واتساب؟ هناك حل قريب لهذه المشكلة والان مع تفاصيل الخبر

إذا كنت مشتركًا في عدد كبير جدًا من مجموعات واتساب WhatsApp وترغب في الحصول على طريقة للخروج، فقد يتم طرح تحديث جديد قريبًا لمساعدتك.

ومن المتوقع أن تصل الميزة الجديدة، التي تم رصدها في النسخة التجريبية من تطبيق واتساب، في تحديث مستقر قريبًا.

حاليا، يُمكن استخدام بث الدردشة، أو قائمة البث، لإرسال رسالة واحدة إلى عدة مستلمين، وهى طريقة مهمة لتجنب إنشاء مجموعة جديدة.

وإذا كانت المشكلة هي عدم القدرة على التحكم في الرسائل ، يبدو أن هذا يتعلق بالتغيير في ميزة "تقييد الرسائل" الجديدة.

ومن المفيد أن هذا يسمح لك بتحديد عدد الرسائل المرسلة في كل مجموعة بث، يتم تحديد حد أقصى شهري لعدد الرسائل المسموح بإرسالها في كل مجموعة بث.

لذا، إذا قمت بتعيين البث إلى حد 30 يومًا، على سبيل المثال، فسيتم تعيين الحد الافتراضي على 30 رسالة.

وسيعرض لك واتساب، في أعلى البث، عدد المستلمين، بالإضافة إلى عدد الرسائل المتبقية من إجمالي الرسائل المتاحة خلال الفترة، ويظهر هذا كتنبيه فوري، على الأقل في الإصدار التجريبي.

كيف يمكننى تجربة هذا فى WhatsApp؟

فى هذه المرحلة، تتوفر ميزات الدردشة البث الجديدة فقط في WhatsApp Android beta 2.25.10.8.

إذا كنت تريد المحاولة، فيجب أن تكون جزءًا من برنامج Google Play Beta.

في حالة فشل ذلك، يمكنك الانتظار حتى يتم طرح هذه الميزة على إصدار WhatsApp المستقر في ما ينبغي أن يكون تحديثًا قادمًا قريبًا ، بناءً على مدى تطوير هذه الميزة بالفعل في الإصدار التجريبي.

جعل واتساب افتراضيًا على iPhone

وتأتي هذه الأخبار بعد التحديث الأخير لنظام التشغيل iOS 18.4 والذي يسمح لمستخدمي iPhone بتعيين WhatsApp كخدمة افتراضية لهم سواء للمراسلة أو للمكالمات.

وللقيام بذلك تأكد من تحديث نظام التشغيل لديك إلى iOS 18.2 أو إصدار أحدث، انتقل إلى الإعدادات ، ثم التطبيقات ثم التطبيقات الافتراضية حيث يمكنك تحديد قوائم المراسلة والمكالمات لتعيين WhatsApp كتطبيق افتراضي.



