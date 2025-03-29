نسرين طافش تتغزل بزوجها بأجواء رومانسية على نهر النيل

ميرنا وليد - بيروت - شاركت الممثلة السورية نسرين طافش، متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي، مجموعة صور وثقت في رحلتها مع زوجها في نهر النيل في مصر.



وظهرت نسرين بصور عفوية مع زوجها الذي أخفت وجهه، وهما يستمتعان بأوقات رمضانية عائلية على متن قارب في نهر النيل.

واستعرضت نسرين في الصور، مائدة الإفطار التي تم تجهيزها للإفطار وسط النيل مع أفراد عائلتها وعائلة زوجها.

وارتدت نسرين إطلالة رمضانية لافتة، إذ اختارت عباءة مفتوحة بتصميم مزخرفة أنيقة من دار "Gucci"، ونسقت تحته ملابس كاجوال، إذ اختارت توب بيضاء وبنطلون جينز أسود.

وأرفقت نسرين الصور التي نشرتها عبر صفحتها على موقع التواصل الإجتماعي، بتعليق كتبت فيه: "أنا والحب وأجواء رمضان الساحرة في النيل".