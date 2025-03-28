رسالة إلهام شاهين للمخرج محمد سامي بسبب سيد الناس فماذا قالت؟

رسالة إلهام شاهين للمخرج محمد ساميونشرت إلهام شاهين مجموعة من الصور التي تجمعها بالمخرج محمد سامي على حسابها بموقع انستغرام وعلقت عليها:"أخي الجميل، وصديقي الجدع و إبنى الغالي، المخرج الرائع محمد سامى، سعدت جداً جداً بالعمل معك فى مسلسل سيد الناس، شكرا لإختيارى فى دور جديد مختلف تماماً بالنسبه لي، شخصية إعتماد الهوارى علامة مميزة لها بصمتها فى مسيرتي الفنية".
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وأضافت إلهام شاهين:"صحيح إنها شخصية مستفزة وحاقدة وغلاوية وشريرة وشلق وصوتها عالى و مزعجة، وهذا هو التحدى تقديمى فى دور يعتبر مغامرة، وقد تفاجأ به الجمهور، وطبعا إعتماد لازم تتكره، وأعتبر ده نجاح لتقديمى للشخصية، أنا بشكرك على مجهودك و تعبك و إهتمامك بكل التفاصيل، وأنا شاهده على المجهود الجبار لتجهيز العمل فى موعده، و إنك كنت لاتنام أكتر من ساعتين تلاتة، و باقى اليوم شغل بلا لحظة هدوء أو راحة".
إلهام شاهين لمحمد سامي: فى انتظارك قريباًوتابعت إلهام شاهين:"أكيد إنت محتاج لأجازة وهدنة تلتقط فيها أنفاسك، وأنا واثقة إنك ستعود لنا بعدها بعمل جديد وقوى لأنك تعودت على النجاح الكبير، وماشاء الله أعمالك هى الأكثر مشاهده فى رمضان، ترتيبهم الأول والثانى على منصة شاهد سواء على مستوى مصر أو على مستوى العالم، أتمنى لك النجاح والتألق دائما، وحقيقى من كل قلبى هتوحشنى جداً فنياً و إنسانياً، وفي إنتظارك قريبا يا فنان يا جميل، و ربنا يجمعنا دايما على كل خير".
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A post shared by Elham Shahin إلهام شاهين (@elhamshahin1)
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"سيد الناس" تدور أحداثه حول شخصية الجارحي أبو العباس، يلعب دوره عمرو سعد، وهو شاب من منطقة السبتية في القاهرة، يُلقّب بـ"سيد الناس"، يدخل السجن بدلاً عن والده، ويخرج ليجد كلّ عائلته مترقبة لوفاة والده من أجل توزيع الميراث، وفي الوقت نفسه يحاول الكشف عن السر الذي أخفاه عنه والده طوال 20 سنة، مما يجعله يبحث عن الحقيقة وسط نزاعات كبيرة، كما يحمل على عاتقه إرثاً ثقيلاً يسعى للحفاظ عليه.
مسلسل "سيد الناس" يأتي من بطولة: عمرو سعد، إلهام شاهين، أحمد زاهر، أحمد رزق، ريم مصطفى، خالد الصاوي، إنجي المقدم، منة فضالي، نشوى مصطفى، سلوى عثمان، رنا رئيس، بشرى، ياسين السقا، ملك أحمد زاهر، سليمان عيد، محمود قابيل، علياء صبحي، يوسف رأفت، جوري بكر، إنجي كيوان، ساندي علي، دعاء حكم، إسماعيل فرغلي، مدحت تيخا، محمد عبدالجواد، ومن تأليف وإخراج محمد سامي.
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