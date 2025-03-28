رسالة إلهام شاهين للمخرج محمد سامي بسبب سيد الناس فماذا قالت؟

رسالة إلهام شاهين للمخرج محمد سامي

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إلهام شاهين لمحمد سامي: فى انتظارك قريباً

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كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 28 مارس 2025 10:23 مساءً - وجهت الفنانة إرسالة إلى المخرجتعبر فيها عن سعادتها بالعمل معه في مسلسل "" وذلك قبل عرض الحلقتين الأخيرتين من العمل خلال موسم دراما رمضان 2025، كما تشكره على تقديمها في شخصية جديدة ومختلفة عليها تماماً مشيدة في نفس الوقت بالمجهود الكبير الذي بذله سامي طوال التصوير حتى يخرج العمل بهذه الصورة.ونشرت إلهام شاهين مجموعة من الصور التي تجمعها بالمخرج محمد سامي على حسابها بموقع انستغرام وعلقت عليها:"أخي الجميل، وصديقي الجدع و إبنى الغالي، المخرج الرائع محمد سامى، سعدت جداً جداً بالعمل معك فى، شكرا لإختيارى فى دور جديد مختلف تماماً بالنسبه لي، شخصية إعتماد الهوارى علامة مميزة لها بصمتها فى مسيرتي الفنية".يمكنكِ قراءة.. هل تعمد محمد سامي تكرار تعاون ونجاح عمرو سعد وإلهام شاهين في السينما بالدراما التلفزيونية؟وأضافت:"صحيح إنها شخصية مستفزة وحاقدة وغلاوية وشريرة وشلق وصوتها عالى و مزعجة، وهذا هو التحدى تقديمى فى دور يعتبر مغامرة، وقد تفاجأ به الجمهور، وطبعا إعتماد لازم تتكره، وأعتبر ده نجاح لتقديمى للشخصية، أنا بشكرك على مجهودك و تعبك و إهتمامك بكل التفاصيل، وأنا شاهده على المجهود الجبار لتجهيز العمل فى موعده، و إنك كنت لاتنام أكتر من ساعتين تلاتة، و باقى اليوم شغل بلا لحظة هدوء أو راحة".وتابعت إلهام شاهين:"أكيد إنت محتاج لأجازة وهدنة تلتقط فيها أنفاسك، وأنا واثقة إنك ستعود لنا بعدها بعمل جديد وقوى لأنك تعودت على النجاح الكبير، وماشاء الله أعمالك هى الأكثر مشاهده فى رمضان، ترتيبهم الأول والثانى علىسواء على مستوى مصر أو على مستوى العالم، أتمنى لك النجاح والتألق دائما، وحقيقى من كل قلبى هتوحشنى جداً فنياً و إنسانياً، وفي إنتظارك قريبا يا فنان يا جميل، و ربنا يجمعنا دايما على كل خير".إقرئي أيضاً.. بعد اعتزاله.. ما مصير مسلسلات خطط لها محمد سامي مع كبار النجوم؟

"سيد الناس" تدور أحداثه حول شخصية الجارحي أبو العباس، يلعب دوره عمرو سعد، وهو شاب من منطقة السبتية في القاهرة، يُلقّب بـ"سيد الناس"، يدخل السجن بدلاً عن والده، ويخرج ليجد كلّ عائلته مترقبة لوفاة والده من أجل توزيع الميراث، وفي الوقت نفسه يحاول الكشف عن السر الذي أخفاه عنه والده طوال 20 سنة، مما يجعله يبحث عن الحقيقة وسط نزاعات كبيرة، كما يحمل على عاتقه إرثاً ثقيلاً يسعى للحفاظ عليه.

مسلسل "سيد الناس" يأتي من بطولة: عمرو سعد، إلهام شاهين، أحمد زاهر، أحمد رزق، ريم مصطفى، خالد الصاوي، إنجي المقدم، منة فضالي، نشوى مصطفى، سلوى عثمان، رنا رئيس، بشرى، ياسين السقا، ملك أحمد زاهر، سليمان عيد، محمود قابيل، علياء صبحي، يوسف رأفت، جوري بكر، إنجي كيوان، ساندي علي، دعاء حكم، إسماعيل فرغلي، مدحت تيخا، محمد عبدالجواد، ومن تأليف وإخراج محمد سامي.

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