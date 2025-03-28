سارة أبي كنعان تلفت الأنظار بجامبسوت أسود تحت عنوان الشياكة والجمال

ميرنا وليد - بيروت - خطفت الممثلة اللبنانية سارة أبي كنعان القلوب بإطلالتها الاخيرة على متابعيها من خلال مجموعة صور عبر حسابها الخاص، ظهرت فيها مرتدياً جامبسوت باللون الاسود شيك ذات اكمام طويلة جداً و متدلية من الشيفون الشفاف، بكشوف عند البطن بسبب الشيفون الأشود المزخرف المطرز إليه، إستعرضت من خلاله سارة رشاقتها و جمالها، و تركت شعرها منسدلاً على كتفيها بتصريحة جميلة، مع مكياج هادئ أظهرت من خلاله جمال وجهها.



الجامبسوت الذي إعتمدته سارة من دار أزياء Thym وصل سعره إلى 1,050 دولار.

و كانت قد شاركت سارة أبي كنعان الجمهور، مجموعة صور عبر حسابها الخاص، ظهرت فيها وهي تستمتع بالأجواء الربيعية، وحولها شجر مزهر، وورود في كل مكان.

وقد إختارت سارة لهذه الإطلالة، تنورة قصيرة وضيقة من اللون البيج، وتوب طويلة وضيقة بكمين طويلين، وإنتعلت حذاءً رياضياً باللون الأبيض، وحقيبة يد صغيرة من اللون البيج، ورفعت شعرها عن وجهها بفيونكة من اللون البيج أيضاً، واكتفت بالتعليق على المنشور برمز الوردة.

أما زوجها الممثل اللبناني وسام فارس، فقد علق قائلاً: "في غنّيّة شوي قديمة عاملينا لإلك اسمها جمالِك جمال".

