أحمد العوضي يكشف عن زواجه بعد رمضان: “الخصوصية أولاً!”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشف الفنان أحمد العوضي أخيراً عن عيشه قصة حب جديدة، مؤكداً أنه سوف يدخل القفص الذهبي بعد رمضان، ورافضاً الكشف عن هوية العروس.

وقال العوضي خلال استضافته في أحد البرامج الإذاعية إنه سيتزوج بعد رمضان لكنه لم يحدّد موعداً للزفاف.

ورداً على سؤال: هل تعيش قصة حب جديدة؟ قال العوضي إنه سيتزوج بعد رمضان، مما يعني أنه يعيش قصة حب.

وعن هوية العروس وما إذا كانت من داخل الوسط الفني أو من خارجه، قال العوضي: “بعد رمضان هنعرف”، مؤكداً أنه حريص على عدم الإفصاح عن هوية العروس.

وكان العوضي قد رفض خلال ظهوره في بودكاست “The Sight” المذاع عبر منصة Watch It، الرد على الأخبار التي تم تداولها الفترة الماضية عن نيته الزواج بفتاة من خارج الوسط الفني، مؤكداً أنه لا يحب الحديث عن حياته الخاصة، مشيراً الى أن من حق الجمهور معرفة كل ما يتعلق بالفنان من الناحية الفنية، أما حياته الشخصية فلا يحق لأحد التدخّل فيها.

وقال العوضي: “الخصوصية هي الأمر الصحيح، لا أحب أن يسألني أحد عن حياتي الخاصة، أنا متاح للجمهور كفنان، ممثل، نجم، وبالنسبة للعمل يمكنهم سؤالي كما يشاؤون، لكن حياتي الشخصية لا أتحدث عنها”.

وعن الشائعات التي انتشرت حول زواجه، أوضح العوضي أنه لا يرد على أي حديث يتعلق بحياته الخاصة، مؤكداً أنه كشف سابقاً عن نيته الزواج بعد رمضان، لكن الأخبار المتداولة صاغت الخبر بأسلوب مقنع للجمهور… وأضاف: “لا أنشغل بمثل هذه الشائعات، أراها وأسمعها لكنها لا تزعجني، تتم صياغتها بطريقة تبدو مقنعة للجمهور، وأي فتاة أُلقي عليها التحية يتم ربط اسمي بها فوراً”.