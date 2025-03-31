في يومهن الخاص.. كيت ميدلتون توجه تحية مؤثرة لأمهات بريطانيا

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: احتفلت كيت ميدلتون، أميرة ويلز، بيوم الأم الذي يصادف اليوم الأحد 30 مارس في المملكة المتحدة، وهو الأحد الأخير من شهر مارس سنويًا. ونشرت كيت، البالغة من العمر 43 عامًا، عبر حسابها الرسمي على “إنستغرام”، فيديو يتضمّن لقطات خارجية في أحضان الطبيعة، واختارت أن تعبّر من خلاله عن تقديرها العميق للأمومة وللبيئة التي وصفتها بـ”الملاذ الآمن” خلال عامها الصعب.

وكتبت في رسالتها المرافقة للفيديو: “على مدار العام الماضي، كانت الطبيعة ملاذنا الآمن. في يوم الأم هذا، دعونا نحتفل بالأم الطبيعة وندرك كيف أن ارتباطنا بالعالم الطبيعي لا يساعد فقط في تنمية ذواتنا الداخلية، بل يُذكرنا أيضًا بالدور الذي نلعبه في نسيج الحياة الغني.”

واختتمت المنشور بالحرف “C” في إشارة إلى اسمها “كاثرين”.

وتُعد هذه المشاركة ذات طابع خاص، نظرًا لأنها تأتي بعد عام استثنائي في حياة أميرة ويلز، التي واجهت خلاله تحديًا صحيًا كبيرًا بعد خضوعها لعملية جراحية في البطن في يناير 2024، ثم إعلانها لاحقًا عن خضوعها لعلاج السرطان. وكانت قد تصدرت عناوين الصحف في يوم الأم العام الماضي أيضًا، بعد نشر صورة التُقطت لها مع أطفالها الثلاثة: الأمير جورج (11 عامًا)، الأميرة شارلوت (9 أعوام)، والأمير لويس (6 أعوام)، التقطها زوجها الأمير ويليام (42 عامًا).

وفي نهاية عام 2024، أعلنت كيت ميدلتون انتهاء رحلتها مع العلاج الكيميائي من خلال فيديو ظهر فيه كامل أفراد العائلة. ومنذ ذلك الوقت، تخضع كيت لخطة عودة تدريجية إلى مهامها الملكية، مع تركيز متزايد على دعم مرضى السرطان نفسيًا وجسديًا، انطلاقًا من تجربتها الشخصية.

وكانت قد زارت في يناير الماضي مستشفى رويال مارسدن في لندن، الذي تلقت فيه العلاج، حيث قدّمت للمرضى مجموعة من النصائح المعنوية المهمة من واقع تجربتها، وأشارت خلال حديثها إلى أهمية العناية النفسية قائلة: “كنت أشعر كثيرًا أنني بحاجة للتعرض إلى أشعة الشمس. جسدنا مذهل في إخبارنا بما نعاني منه ونحتاجه.” وأضافت: “تشعر أنك بحاجة دائمة للكثير من الماء والكثير من ضوء الشمس، ولا يجب الاستسلام لليأس.”

وتؤكد كيت ميدلتون في كل ظهور جديد أن الأمومة، بالنسبة لها، تبقى دورًا محوريًا يتقدم حتى على مهامها الملكية، ويعكس ذلك حرصها على إحياء هذه المناسبة السنوية برسائل إنسانية تعكس التوازن بين تجربتها كأم وكمحاربة للمرض.