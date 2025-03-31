“درويش” يجمع عمرو يوسف بدينا الشربيني.. والعرض في الصيف

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يواصل الفنان عمرو يوسف تصوير مشاهده في فيلمه السينمائي الجديد “درويش”، تمهيدًا لطرحه في صالات السينما خلال الفترة المقبلة. ويأتي العمل ضمن قائمة الأفلام التي تدور أحداثها في زمنٍ قديم، وتحديدًا في فترة الأربعينيات، ما يضفي عليه طابعًا بصريًا ودراميًا مميزًا.

درويش: محتال، جوهرة نادرة، وخطة للبقاء

وبحسب ما كشفت “سينما فوكس” السعودية، يجسّد عمرو يوسف في الفيلم شخصية مُحتال ساحر يخطط لسرقة جوهرة نادرة ثم يختفي، لكن الأحداث تنقلب رأسًا على عقب، فيُتهم زورًا بجريمة قتل، ويتحول إلى بطل بالصدفة. وبين ماضيه المظلم، وعلاقته المعقدة مع حبيبته السابقة الغيورة، وظهور امرأة تُغيّر مسار حياته، يجد نفسه مضطرًا لتنفيذ أعظم خططه في كوميديا غير متوقعة للبقاء على قيد الحياة.

طرح “درويش” في صيف 2025

ومن المقرر أن يُطرح الفيلم في صالات السينما ابتداءً من منتصف يوليو المقبل، ليكون من أوائل الأعمال التي تفتتح موسم أفلام صيف 2025، وذلك بعد أسابيع قليلة من نهاية موسم عيد الأضحى، مما يُنذر بمنافسة قوية على صدارة شباك التذاكر.

أبطال الفيلم وفريق العمل

يُشارك في بطولة فيلم “درويش” إلى جانب عمرو يوسف كل من: دينا الشربيني، تارا عماد، مصطفى غريب، محمد شاهين، وخالد كمال. الفيلم من تأليف وسام صبري، وإخراج وليد الحلفاوي، وتدور أحداثه بالكامل في فترة الأربعينيات، ما يضيف بعدًا تاريخيًا لأسلوب السرد والإنتاج.

نشاط سينمائي لافت لعمرو يوسف

يعيش عمرو يوسف حالة من النشاط الفني، حيث يعمل حاليًا على عدة مشاريع سينمائية أخرى، منها:

“السلم والثعبان 2” مع الفنانة منة شلبي، تأليف أحمد حسني، وإخراج طارق العريان.

“شقو 2” مع محمد ممدوح ويسرا، تأليف وسام صبري، وإخراج كريم السبكي.

كما شارك عمرو يوسف مؤخرًا في المسرحية الكوميدية “قلبي وأشباحه” إلى جانب الفنانة مي عز الدين ضمن فعاليات موسم الرياض، بمشاركة نخبة من نجوم الكوميديا أبرزهم: سليمان عيد، حاتم صلاح، حمدي الميرغني، إيمان السيد، إبرام سمير، وغيرهم. المسرحية من تأليف طه زغلول، نور مهران وأحمد عبد العزيز، وإخراج محمد المحمدي، صلاح الجهيني، ومحمد نصار.

وتدور أحداث المسرحية في قالب رعب كوميدي، حيث يفاجأ فريق تصوير فيلم داخل قصر مهجور بأنه مسكون بالأشباح، لتبدأ مغامرة مليئة بالمواقف الساخرة والتشويق.