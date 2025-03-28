الممثلة السورية هاجر السراج: أبحث عن التحديات وأؤمن بقوة الفرص 

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 28 مارس 2025 10:19 صباحاً - تواصلُ الممثلةُ السوريَّة الشابَّة هاجر السرَّاج رحلتها الفنيَّة المميَّزة في الدراما المصريَّة بخطى ثابتةٍ منذ أن ظهرت للمرَّةِ الأولى في مسلسل «ضد الكسر» عامَ 2021، إذ لفتت الأنظارَ بأدائها الطبيعي، وحضورها الكبير، لتتوالى أعمالُها الناجحةُ مثل «بطلوع الروح»، و«بطن الحوت»، و«حالة خاصَّة»، و«إمبراطوريَّة م». وفي موسمِ دراما رمضان 2025، تتألَّقُ هاجر بدورها في مسلسلِ «نص الشعب اسمه محمد» إلى جانبِ الفنَّان عصام عمر، وهو عملٌ، يحملُ طابعاً اجتماعياً خفيفاً. في هذا الحوار، تتحدَّث السرَّاج عن تجربتها في الدراما، وكيف تختارُ أدوارها، وما رؤيتها لمستقبلِ الدراما الرمضانيَّة، وتكشفُ عن تأثيرِ والدتها في حياتها، وتُخاطبها بمناسبةِ يومِ الأمِّ.

حوار | معتز الشافعي Moatez Al Shafei

تنسيق | ساره مرتضى Sarah Mourtada

تصوير | يسرا فوزي Youssra Fawzy

تنسيق الأزياء | سحر وميسا عزب Azab Sisters

مساعدة تنسيق | نورا الفرنساوي Nora ElFaransawy

مكياج | سهى خوري Soha Khoury

شعر | أنطوني منصور Anthony Mansour

موقع التصوير | القاهرة، فندق Four Seasons Cairo Nile Plaza



هاجر السرَّاج

قفطان من إيليو فيرارو Elio Ferraro

مجوهرات من عزة فهمي Azza Fahmy



ما الذي جذبكِ للمشاركةِ في مسلسلِ «نص الشعب اسمه محمد»، وبماذا يتميَّز عن باقي الأعمالِ الرمضانيَّة في 2025؟



ما جذبني لهذا العملِ، هو قصَّتُه المختلفة، فمع أن المسلسلَ، يعكسُ واقعاً مألوفاً لكثيرٍ من العائلات، لكنَّه يتناولُ الأمورَ بطريقةٍ خفيفةٍ، وقريبةٍ من الجمهور. هو ينتمي إلى نوعيَّة الدراما الاجتماعيَّة الكوميديَّة، وهذا نوعٌ جديدٌ عليَّ بوصفي ممثِّلةً، لذا تحمَّستُ كثيراً لتجربته. كذلك، يضمُّ فريقُ العملِ مجموعةً رائعةً من الممثِّلين، أذكرُ منهم عصام عمر، مايان السيد، شيرين رضا، رانيا يوسف، ومحمد محمود، إلى جانبِ المخرج عبدالعزيز النجار الذي سبقَ أن تعاونت معه في مسلسلِ «حالة خاصَّة»، وهو مخرجٌ لديه رؤيةٌ مميَّزةٌ للأعمالِ الدراميَّة.



تحدَّثتِ عن المخرجِ عبدالعزيز النجار. ثقته بكِ بعد «حالة خاصَّة»، هل تُشعِرُكِ بمسؤوليَّةٍ مضاعفةٍ؟



لا أفكِّرُ في ذلك بوصفه مسؤوليَّةً مضاعفةً، لأنني أتعاملُ مع كلِّ دورٍ بالجديَّةِ والاهتمامِ نفسهما، لكنَّني بالطبع، أشعرُ بسعادةٍ كبيرةٍ عندما يكون هناك مخرجٌ، يؤمنُ بموهبتي، ويعطيني الفرصةَ مجدَّداً للعملِ معه. هذا يزيدُ من رغبتي في تقديمِ أفضل ما لدي، وأتمنَّى أن يستمرَّ هذا التعاونُ بيننا في المستقبل.



أنسجم مع عصام عمر

قفطان من منى غانزوري هوت كوتور Mona Ganzoury Haute Couture

مجوهرات من عزة فهمي Azza Fahmy



كيف تصفين التعاونَ مع عصام عمر؟



التعاونُ مع عصام عمر، كان رائعاً جداً. نحن سبق أن عملنا معاً في فيلمِ «فرقة الموت»، الذي لم يُعرَض بعد، وكان هناك انسجامٌ كبيرٌ بيننا. عصام ممثِّلٌ موهوبٌ ومجتهدٌ، ويتميَّز بحسٍّ فكاهي رائعٍ، يجعله قادراً على تقديمِ مشاهدَ خفيفةٍ بشكلٍ سلسٍ وطبيعي، والعملُ معه ممتعٌ، وأتمنَّى أن تتكرَّر التجربة.



هل تعتقدين أن الدراما الرمضانيَّة، لا تزالُ تحتفظُ بجمهورها، أم أنه أصبح أكثر انجذاباً للأعمالِ خارجَ الموسمِ الرمضاني؟



الدراما، من وجهةِ نظري، لم تعد مقيَّدةً بموسمٍ معيَّنٍ. كثيرٌ من الأعمال، حقَّقت نجاحاتٍ كبيرةً خارجَ السباق الرمضاني، إذ إن عرضها في مواسمَ أخرى، يمنحها الفرصةَ للتميُّز بعيداً عن زحامِ الشهر الكريم. على سبيل المثال، مسلسلُ «حالة خاصَّة»، الذي شاركتُ فيه، لم يُعرَض في رمضان، لكنَّه حظي بنسبةِ مشاهدةٍ عاليةٍ ورائعةٍ. مع ذلك، يبقى لشهرِ رمضان طابعه الخاصُّ حيث تجتمع العائلةُ فيه لمتابعةِ المسلسلات، ما يجعلُ المنافسةَ قويَّةً جداً، لكنْ قد يظلمُ الزحامُ الرمضاني أحياناً بعضَ الأعمال، لأن المُشاهِد، لا يستطيعُ متابعةَ كلِّ الأعمالِ في الشهرِ الفضيل.



كيف تستعدِّين لشهرِ رمضان عادةً، وما الذي يُميِّز أجواءه بالنسبةِ لكِ؟



رمضان بالنسبةِ لي شهرٌ روحاني، أحرصُ فيه على الصيامِ، والصلاةِ، وقراءةِ القرآن، كما أحبُّ قضاءَ الوقتِ مع عائلتي، ومشاركةَ الأجواءِ الرمضانيَّة معهم. في العامِ الجاري، تمكَّنتُ من إنهاءِ التصويرِ مبكِّراً، وهو أمرٌ نادرُ الحدوثِ في عالمِ الدراما، ما أتاحَ لي فرصةَ قضاءِ رمضان مع العائلة، والمشاركةِ في أعمالِ الخير.



هل تحرصين على تحضيرِ أطباقٍ معيَّنةٍ في رمضان، وما الطبقُ الذي لا تستغنين عنه؟



بصراحةٍ، لا أطبخُ كثيراً، لكنَّني أحبُّ الأكلاتِ الرمضانيَّة التقليديَّة. لا أستغني أبداً عن وجودِ الشوربةِ والسمبوسك على المائدة، فهما من الأطباقِ الأساسيَّة بالنسبةِ لي.

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ممتنة لكل الفرص

قفطان من هيدي راسخ Heddy Rassekh لدى APT Store

مجوهرات من نادوز جولوري Nados Jewellery



كيف تصفين مشواركِ الفنِّي حتى الآن؟



لا أجدُ وصفاً أدقَّ من كلمةِ «امتنان». أنا ممتنَّةٌ لكلِّ الفرصِ التي أتيحت لي، ولكلِّ الأعمالِ التي عملتُ عليها. أشعرُ بأن رحلتي، ما زالت في بدايتها، لكنَّها زاخرةٌ بالتجاربِ التي أتعلَّمُ منها، وأكتسب من خلالها خبرةً أعمق.



كيف تختارين أدواركِ، وما المعاييرُ التي تضعينها قبل الموافقةِ على أي عملٍ؟



أحرصُ على قراءةِ النصِّ بالكاملِ حتى أكون على درايةٍ بالسياقِ العامِّ للقصَّة. أبحثُ عن الأدوارِ التي تمنحني فرصةَ تقديمِ شخصيَّةٍ جديدةٍ ومختلفةٍ عني، أو تلك التي تُمثِّل تحدياً بالنسبةِ لي، سواء من حيث الأداءِ، أو اللهجةِ، أو الطابعِ العامِّ للشخصيَّة. لا تهمُّني مساحةُ الدورِ بقدر ما يهمُّني تأثيره في العملِ. حتى لو كانت الشخصيَّةُ سلبيَّةً، ما يعنيني أن أقتنعَ بها، وأن أرغبَ في تجسيدها.



تطوّر في حضور المرأة العربية



في يومِ المرأةِ العالمي، هل تشعرين بأن المرأةَ العربيَّة، حصلت على حقِّها في الإعلامِ والفنِّ؟



نعم، هناك تطوُّرٌ كبيرٌ في حضورِ المرأةِ العربيَّة بالإعلامِ والفنِّ، خاصَّةً خلال الأعوامِ الأخيرة حيث أصبح لدينا مخرجاتٌ، وكاتباتٌ بأعدادٍ كبيرةٍ، إلى جانبِ ممثِّلاتٍ، يقدن أعمالاً ناجحةً، لكنَّني أتمنَّى أن تتاح للنساءِ فرصٌ أكثر، وأن يصبحَ المجالُ أقلَّ تعقيداً أمامهن.



مَن المرأةُ التي تعدِّينها مصدرَ إلهامٍ في حياتكِ؟



والدتي، هي مصدرُ إلهامي الأوَّلُ، لذا يومُ الأمِّ بالنسبةِ لي مناسبةٌ خاصَّةٌ، أعبِّرُ فيها عن حبِّي وامتناني لها، وأقول لها عبر «الخليج 365»: شكراً على دعمكِ اللامحدود، ونصائحكِ التي لا تُقدَّر بثمنٍ.

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تحقيق الأهداف

إطلالة من هيدي راسخ Heddy Rassekh لدى APT Store

مجوهرات عزة فهمي Azza Fahmy



نصيحةٌ، قدَّمتها لكِ والدتكِ، وتُطبِّقينها حتى اليوم؟



هناك نصيحةٌ، تأثَّرتُ بها كثيراً، وهي ضرورةُ الإصرارِ على تحقيقِ الأهداف، والتمسُّكُ في الوقتِ نفسه بالعلاقةِ القويَّة بالله، فالاجتهادُ، والإيمانُ مفتاحَا النجاحِ في الحياة.



كيف تحافظين على صحَّتكِ، ورشاقتكِ خلال فتراتِ التصويرِ الطويلة؟



خلال التصويرِ الطويلِ، لا أستطيعُ الحفاظَ على نمطِ حياةٍ صحِّي بسبب ضيقِ الوقت، وكثرةِ ساعاتِ العمل، لكنَّني أحرصُ على استعادةِ توازني الصحِّي في الفتراتِ التي لا أعملُ بها.



لماذا لا نراكِ في الدراما السوريَّة، وهل تطمحين للعملِ بها؟



السببُ الرئيسُ، هو أنني مقيمةٌ في مصر، ولم تُعرَض عليَّ أدوارٌ في الدراما السوريَّة حتى الآن، لكنْ بالتأكيد أحبُّ أن أخوضَ هذه التجربةَ في المستقبل.



ما جديدكِ الفنِّي خلال 2025؟



جديدي مسلسل «نص الشعب اسمه محمد» والذي يتمُّ عرضُه في النصفِ الثاني من رمضان.



هل تُفكِّرين في خوضِ تجربةِ الإنتاجِ، أو الإخراجِ بما أنكِ درستِ الإخراج؟



أحياناً أفكِّرُ في الإخراج، لأن هذا مجالي الأكاديمي، لكنَّني حالياً، أركِّزُ بشكلٍ كاملٍ على التمثيل، وسأترك فكرةَ الإخراجِ للمستقبل.



هل تُفضِّلين التنوُّعَ بين الدراما والسينما والمسرح، أم لديكِ تفضيلٌ معيَّنٌ؟



أحبُّ الثلاثة، وقد أتيحت لي الفرصةُ للعملِ في الدراما والسينما والمسرح، وأتمنَّى أن أحقِّقَ نجاحاً متوازناً في جميع هذه المجالات.



أخيراً، ما رسالتكِ للجمهور؟



أشكرُ كلَّ مَن يدعمني ويتابعُ أعمالي، وأتمنَّى أن أكون دائماً عند حُسن ظن الجمهور، وأن أقدِّم أعمالاً، تليقُ بهم.

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