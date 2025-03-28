سعيد سرحان: ماغي بو غصن هرمون السعادة وهذا ما ينتظركم في نهاية مسلسل "بالدم"

ميرنا وليد - بيروت - حل الممثل اللبناني سعيد سرحان ضيفًا على سفيرة الإعلام الهادف هلا المر في برنامج "ما بدا هلقد".



في الجزء الثاني من الحلقة، تحدثا عن مسلسل "بالدم" وأهميته في الدراما اللبنانية، مشيرًا إلى أنه يعد بمثابة رد اعتبار للممثلين اللبنانيين، وأكد على كفاءتهم وقدرتهم على منافسة الممثلين في المرتبة الأولى. ووصف الممثلة اللبنانية ماغي بو غصن بأنها "هرمون السعادة".

كما تحدث عن الأعمال العربية المترجمة من التركية، مشيرًا إلى أن بعضها يحقق نجاحًا لافتًا وله متابعون، وأضاف أنه عُرض عليه المشاركة في مسلسلات "الثمن"، "العميل"، و"القدر"، لكنه لم يكن قادرًا على المشاركة لأسباب مختلفة.

تحدث أيضًا عن مشاركته في مسلسل عالمي صُوّر في اليونان وكان موضوعه عن انفجار مرفأ بيروت.

وتطرق إلى تعاونه مع الممثلين رفيق علي أحمد وبسام كوسا والممثلة فرح بسيسو، مشيدًا بأصداء تمثيلهم معه. وكشف أنه يحب كثيرًا تقديم ثنائية مع الممثلة اللبنانية كارمن بصيبص.

كما رد سعيد على تعليقات المتابعين في فقرة السوشيل ميديا الخاصة بالبرنامج.

تحدث عن علاقته بوالدته، مؤكدًا أنه مقرب جدًا منها، وأنها لا تزال تهتم به حتى اليوم. كما تحدث عن تأثرها الكبير حتى الآن بسبب استشهاد والده منذ سنوات عديدة، ووجه لها رسالة مؤثرة.

وأيضًا، وجه كلمة لشركة "إيغل فيلمز" ولشركة "الصباح"، وأضاف أنه يصور حاليًا مسلسلًا جديدًا بعنوان "الخطيئة الأخيرة" مع مجموعة كبيرة من الممثلين. وفي ختام حديثه، تطرق إلى نهاية مسلسل "بالدم" وكشف عن تأييده للزواج المدني.