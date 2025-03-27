مسلسل سيد الناس الحلقة 27.. الجارحي يعرف من هي أمه

الجارحي يصدم فتحية بأن حبها كان كذبة

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زوجة عفيفي تطلب الطلاق

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كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 27 مارس 2025 03:00 مساءً - كشفت الحلقة 27 من مسلسل "" عن اللحظة المنتظرة لمتابعي العمل، إلا وهي معرفة الجارحي () من هي والدته، وجاء ذلك بعدما أخبر ربيع () ابنته آمنة () بما كشفه ابنها آسر بأن سناء () هي أم الجارحي، وفي نفس الوقت ترضخ آمنة لاستعطاف زوجها الجارحي للعودة إليه والعيش معه، وأثناء حديث آسر ابنها معها، يسمع الجارحي أن سناء هي أمه.وخلال الحلقة حصلت مواجهة بين الجارحي وفتحية () بعدما يصل إلى مكانها الجديد ويأخد منها السلاح الذي سرقته من راجية () للتأكد من وجود علاقة لها بقتل ابنه أم لا، ويؤكد لها أن علاقته بها انتهت وأنه أخطاً بحمايتها طوال الـ 20 سنة الماضية رغم أنها قتلت زوجة أخيه مجدي، ويعترف أن حبه لها ما كان الا كذبة وكان وقتها صغيراً في السن ولكنه بعدما كبر اكتشف ذلك.يمكنكِ قراءة.. كريم فهمي وعمرو سعد تقع في حبهما 4 سيدات خلال دراما رمضان 2025يصطحب الجارحي، فتحية معه إلى منزل أبو العباس ويُجمع أخوته عفيفي () ومجدي () وعليّه () ووالدتهم اعتماد () ويرفع عليهم السلاح ويطلب منهم إثبات أنهم جميعا ليسوا لهم علاقة بقتل ابنه أدهم، ويؤكد الكل ذلك، في الوقت التي تزور فيه سماح الهواري ابنتها ميادة () في الحبس، حيث تخبر ميادة والدتها أنها تعرف من قتل أدهم.وشهدت الحلقة 27 أيضاً طلب ليال () الطلاق من عفيفي بعدما اكتشفت أنه لن يستطع افادتها هي أو أختها في تجارة العمل، كما وجدته بلا شخصية ولا أهمية في العائلة أمام أخيه الجارحي أبو العباس، وتهدده إذا لم يطلقها ستقيم عليه دعوى خلع، وفى جانب آخر تكتشف وعد () وجود حقيبة ذهب في منزل الجباس () ويبدو أنها تنوي الغدر به وسرقتها.إقرئي أيضاً.. نجوم يرفعون شعار الانتقام في الحلقات المتبقية من مسلسلات رمضان 2025

"سيد الناس" تدور أحداثه حول شخصية الجارحي أبو العباس، يلعب دوره عمرو سعد، وهو شاب من منطقة السبتية في القاهرة، يُلقّب بـ"سيد الناس"، يدخل السجن بدلاً عن والده، ويخرج ليجد كلّ عائلته مترقبة لوفاة والده من أجل توزيع الميراث، وفي الوقت نفسه يحاول الكشف عن السر الذي أخفاه عنه والده طوال 20 سنة، مما يجعله يبحث عن الحقيقة وسط نزاعات كبيرة، كما يحمل على عاتقه إرثاً ثقيلاً يسعى للحفاظ عليه.

مسلسل "سيد الناس" يأتي من بطولة: عمرو سعد، إلهام شاهين، أحمد زاهر، أحمد رزق، ريم مصطفى، خالد الصاوي، إنجي المقدم، منة فضالي، نشوى مصطفى، سلوى عثمان، رنا رئيس، بشرى، ياسين السقا، ملك أحمد زاهر، سليمان عيد، محمود قابيل، علياء صبحي، يوسف رأفت، جوري بكر، إنجي كيوان، ساندي علي، دعاء حكم، إسماعيل فرغلي، مدحت تيخا، محمد عبدالجواد، ومن تأليف وإخراج محمد سامي.

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