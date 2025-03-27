مسلسل سيد الناس الحلقة 27.. الجارحي يعرف من هي أمه

الجارحي يصدم فتحية بأن حبها كان كذبةوخلال الحلقة حصلت مواجهة بين الجارحي وفتحية (إنجي المقدم) بعدما يصل إلى مكانها الجديد ويأخد منها السلاح الذي سرقته من راجية (إنجي كيوان) للتأكد من وجود علاقة لها بقتل ابنه أم لا، ويؤكد لها أن علاقته بها انتهت وأنه أخطاً بحمايتها طوال الـ 20 سنة الماضية رغم أنها قتلت زوجة أخيه مجدي، ويعترف أن حبه لها ما كان الا كذبة وكان وقتها صغيراً في السن ولكنه بعدما كبر اكتشف ذلك.
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يصطحب الجارحي، فتحية معه إلى منزل أبو العباس ويُجمع أخوته عفيفي (أحمد رزق) ومجدي (أحمد فهيم) وعليّه (رنا رئيس) ووالدتهم اعتماد (إلهام شاهين) ويرفع عليهم السلاح ويطلب منهم إثبات أنهم جميعا ليسوا لهم علاقة بقتل ابنه أدهم، ويؤكد الكل ذلك، في الوقت التي تزور فيه سماح الهواري ابنتها ميادة (ملك أحمد زاهر) في الحبس، حيث تخبر ميادة والدتها أنها تعرف من قتل أدهم.
زوجة عفيفي تطلب الطلاقوشهدت الحلقة 27 أيضاً طلب ليال (شيرين أبو العز) الطلاق من عفيفي بعدما اكتشفت أنه لن يستطع افادتها هي أو أختها في تجارة العمل، كما وجدته بلا شخصية ولا أهمية في العائلة أمام أخيه الجارحي أبو العباس، وتهدده إذا لم يطلقها ستقيم عليه دعوى خلع، وفى جانب آخر تكتشف وعد (أسما سليمان) وجود حقيبة ذهب في منزل الجباس (أحمد زاهر) ويبدو أنها تنوي الغدر به وسرقتها.
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"سيد الناس" تدور أحداثه حول شخصية الجارحي أبو العباس، يلعب دوره عمرو سعد، وهو شاب من منطقة السبتية في القاهرة، يُلقّب بـ"سيد الناس"، يدخل السجن بدلاً عن والده، ويخرج ليجد كلّ عائلته مترقبة لوفاة والده من أجل توزيع الميراث، وفي الوقت نفسه يحاول الكشف عن السر الذي أخفاه عنه والده طوال 20 سنة، مما يجعله يبحث عن الحقيقة وسط نزاعات كبيرة، كما يحمل على عاتقه إرثاً ثقيلاً يسعى للحفاظ عليه.
مسلسل "سيد الناس" يأتي من بطولة: عمرو سعد، إلهام شاهين، أحمد زاهر، أحمد رزق، ريم مصطفى، خالد الصاوي، إنجي المقدم، منة فضالي، نشوى مصطفى، سلوى عثمان، رنا رئيس، بشرى، ياسين السقا، ملك أحمد زاهر، سليمان عيد، محمود قابيل، علياء صبحي، يوسف رأفت، جوري بكر، إنجي كيوان، ساندي علي، دعاء حكم، إسماعيل فرغلي، مدحت تيخا، محمد عبدالجواد، ومن تأليف وإخراج محمد سامي.
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