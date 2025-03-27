لحظات استثنائية.. مشاهد درامية عربية تصدرت الترند في الموسم الرمضاني

نهاية عدلا

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انهيار جميلة

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الآم ضحى

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 27 مارس 2025 11:50 صباحاً - أيام قليلة تفصلنا عن نهاية الموسم الدرامي الرمضاني الحالي، والذي تميز بتواجد عدد كبير من المسلسلات والتي جاءت قصصها محملة بوجبة دسمة من الأحداث المشوقة تخللتها مشاهد مؤثرة نالت إعجاب الكثيرين، مما ساهم في تصدرها لترند منصات التواصل الاجتماعي.المتابع الجيد لمسلسل "" يعرف جيداً من هي "عدلا" (سينتيا كرم) التي دائماً ما ترسم الابتسامة على وجوه مشاهدي هذا العمل، نظراً لطيبتها وتلقائيتها في التعامل مع المحيطين بها، فهي الفتاة التي لديها دراية كبيرة بعلم الفلك ومدى تأثيره على حياة الأشخاص في تعاملاتهم اليومية، حيث لم يتوقع أحد أن يتم قتلها بدم بارد أمام أعين محبيها، وذلك أثتاء احتفالها بيوم ميلاد ابنها الافتراضي "غدي"، بحضور عدد كبير من سكان الحي.ففي المشاهد الأولى يظن الحضور بأن اليوم سيكون رائعاً وجميلاً ويمر مثل غيره من الأيام المبهجة ، وذلك بعد إحضار "عدلة " قالباً من الحلوى أثناء غنائها لصغيرها ، لكن سرعان ما تتحول هذه السعادة إلى حزن كبير بعد تعرض "عدلا" لإطلاق نار على يد شقيقها دوري السمراني الذي ارتكب جريمته بدافع تحصيل الشرف بعد حملها من دون زواج.وعقب هذا المشهد عبّر عدد كبير من المتابعين عن حزنهم الشديد بسبب تلك النهاية المأساوية لـ "عدلا" بمجموعة من التعليقات، أبرزها .." ما راح أتابع المسلسل لأن نكهة المسلسل راحت بموتة عدولة"..." فعلا ضحكنا وبكينا وفرحنا عدلا سينتيا كرم انتي وحشة التمثيل بامتياز".رغم هيمنتها وقوة شخصيتها على حياة أبنائها وتداخلها الواضح في أمورهم الحياتية والشخصية والتي وصلت إلى درجة التدخل في اختيار أزواجهن، وكان ذلك جلياً منذ أولى حلقات مسلسل "بيت حمولة" ، إلا أنها انهارت بطريقة غير متوقعة وذلك عقب علمها بوفاة نجلها "عبد اللطيف" على يد شقيقه "عبد الرازق"، هنا نتحدث عن شخصية "جميلة" والتي قدمتها النجمة إلهام الفضالة في مسلسل ""، وخلال هذا المشهد ظهرت " الفضالة" في أضعف حالتها بعد أن استسلمت وخضعت لعاطفة الأمومة و التي أجبرتها على التخلي عن جبروتها الزائد في تعاملها مع أبنائها جميعاً، هذه المشاعر والعاطفة لم تتوقف فقط عند نجلها المتوفي، ولكن طالت أيضاً شقيقه الذي تسبب في قتله حيث خالفت توقعات الجميع بالتبرؤ منه، بعد أن عاهدت نفسها على إخراجه من هذا المأزق الحرج حتى يكمل حياته الطبيعية وفي نفس الوقت تضع حداً لأحزانها. فبدلاً من أن تفقد اثنين من أبنائها، تكتفي بفقدان واحد فقط.المشاعر الحزينة التي أبرزتها الفنانة إلهام الفضالة والتي قدمتها بكل براعة ، وجدت من يتأثر بها من متابعي المسلسل ولا سيما ممن مروا بظروف مشابهة .." كلما يمر علي المشهد ابجي كأنه اول مره اشوفه .. تذكرت وفاة عضيدي".يمكنكم قراءة .... بين الكم والجوهر... من يفوز في سباق دراما رمضان؟ظل مشهد فراق "أم جزاع" الشخصية التي قدمتها الفنانة ريم الحبيب في مسلسل ""، من المشاهد التي تركت آلاماً وأوجاعاً لدى جمهور هذا العمل والتي طالت أيضاً بطلته "ضحى" الفنانة إلهام علي، خاصة وأن هذا المشهد لخص المعنى الحقيقي للصداقة، وهذا ما أكدت عليه إلهام علي في منشورها الذي كتبته عبر صفحتها على منصة "إكس" ، حيث أكدت أن هذا المشهد لايزال يرافقها حتى الآن، رغم انتهاء التصوير وقرب نهاية عرض العمل الدرامي البارز في الموسم الرمضاني الحالي، إذ كتبت قائلة " غنيت لكِ بصوت مكسور، وضحى بكت، وأنا بكيت معها، بعض المشاهد ما تخلص بانتهاء التصوير، تبقى عايشه فينا".وأضافت، "هذا المشهد علّمني كيف الألم يطلع بصوت، وكيف الدموع تنطق بدون كلام، وضحى ودّعت أم جزاع، وأنا للحين مو قادرة أودّع المشهد. حسّيتوا بوجع وضحى؟."ووجد حديث إلهام علي تفاعلاً لافتاً أشار أصحابه لتأثرهم بالفعل في واحدة من أكثر اللحظات حزناً في المسلسل، وجاءت التعليقات كالتالي .." واحنا عشنا معاك الالم".

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