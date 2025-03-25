ألكسندر علوم يحتفل بعيد ميلاد ابنته الأول برسالة مؤثرة - بالصور

ميرنا وليد - بيروت - إحتفل الممثل العراقي ألكسندر علوم بعيد ميلاد ابنته "ÄLiÄ" الأول، حيث نشر مجموعة من الصور تجمعه بها منذ ولادتها حتى الأن عبر حسابه، ووجه لها رسالة مؤثرة عبّر فيها عن مشاعره الأبوية العميقة وإمتنانه لوجودها في حياته.



وكتب في رسالته: "عيد ميلاد سعيد لأول ملاكي، ÄLiÄ! لا أستطيع وصف الشعور وأنا أراك تكبرين، لقد غيرتني كثيرًا—جعلتني رجلًا أفضل، أكثر تركيزًا، وأكثر إصرارًا على النجاح، أنتِ أعظم نعمة في حياتي، دافعي، وقلبي. إليكِ سنوات مليئة بالحب والضحك والذكريات الجميلة. أحبك دائمًا!"

وقد لاقت الصورة والرسالة تفاعلاً كبيراً من المتابعين، الذين هنأوه بهذه المناسبة وتمنوا لابنته حياة سعيدة مليئة بالحب والفرح.