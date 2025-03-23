ديانا هشام تعلن خِطبتها.. إطلالتها تخطف الأنظار شاهديها

ديانا هشام تعلن خِطبتها

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ديانا هشام في سطور

ديانا هشام وُلدت في 1 يوليو 1996، درست في المعهد العالي للفنون المسرحية.

أول ظهور لها كان عام 2017؛ إذ شاركت في مسلسل "ولاد تسعة". وفي مسلسل "الحساب يجمع" أدّت دور "هنا" ابنة النجمة يسرا.

شاركت في 22 عملاً فنياً، منها مسلسلات: "كأنه امبارح"، و"بالحجم العائلي"، و"قوت القلوب"، و"قمر هادئ"، و"إلا أنا"، و"كوفيد 25".

كما شاركت في مسلسل "أبو العروسة"، شاركت في أجزائه الثلاثة، في دور "مريم" ابنة مدحت صالح، ونرمين الفقي.

وتشارك الفنانة ديانا هشام في بطولة فيلم "سيكو سيكو"، المقرر عرضه في موسم عيد الفطر المقبل 2025.

آخر أعمال ديانا هشام

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 23 مارس 2025 10:18 مساءً - أعلنت الفنانةخِطبتها على شاب من خارج الوسط الفني، وذلك من خلال مشاركة جمهورها ومتابعيها صوراً من حفل خِطبتها عبْر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستغرام".شاركت الفنانةعدداً من الصور من خلال حسابها الشخصي على "إنستغرام"، من حفل خِطبتها على شاب من خارج الوسط الفني، وخطفت ديانا الأنظار بإطلالتها الساحرة؛ حيث أطلت ببدلة بيضاء أنيقة، واعتمدت مكياجاً ناعماً أظهر رقة وجمال وملامحها، كما تركت شعرها منسدلاً على كتفيها بتسريحة الويفي البسيطة.وعلّقت ديانا على الصور قائلة: "حصلت على خاتم الخطوبة اللهم بارك".يمكنكِ متابعة يسرا وأحمد حاتم ودنيا سامي مفاجآت الحلقة الأخيرة من كامل العدد++يُذكر أن آخر عمل ظهرت فيهكان مسلسل "إنترفيو"، وشاركت في بطولته إلى جانب نخبة من النجوم الشباب، من بينهم: رنا رئيس، خالد شباط، ميدو عادل، حازم إيهاب، محمد العمروسي، سارة نور، نور بدر، خالد جواد، ومونيكا ألفونس، بالإضافة إلى عدد من ضيوف الشرف.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».