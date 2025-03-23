أسيل عمران تمازح أحمد السعدني وتُربك المتابعين بشأن مصير شاهين في "لام شمسية"

ميرنا وليد - بيروت - أثارت الفنانة السعودية أسيل عمران حالة من التفاعل على مواقع التواصل الإجتماعي، بعد نشرها صورًا طريفة جمعتها بالممثل المصري أحمد السعدني من كواليس مسلسلهما الرمضاني "لام شمسية".

الصور التي التُقطت في ساحة محكمة، أثارت أيضاً الكثير من التكهنات حول مصير شخصية "وسام"، التي يجسدها الممثل المصري محمد شاهين.

شاركت أسيل عبر حسابها صورتين، وعلّقت بشكل فكاهي على فارق الطول الكبير بينها وبين السعدني، قائلة: "عندما تلتقط صورة مع شخص أطول منك كثيراً، ما شاء الله، أول محاولة فاشلة مثل الصورة الثانية". وحظيت الصور بتعليقات طريفة من متابعيها، وعلّق البعض على قصر قامتها، لترد أسيل بروح مرحة: "مو لازم ندخل في تفاصيل".

لكنّ ما أثار الفضول أكثر من الدعابة، هو موقع التقاط الصور، حيث ظهرت أسيل والسعدني في ساحة محكمة، ما دفع المتابعين لربط المكان بمصير شخصية "وسام"، المتهم بالتحرش بالطفل "يوسف" ضمن أحداث المسلسل. وتساءل البعض: "هل يُحاكم وسام؟ هل سيُدان في الحلقات القادمة؟"، لكن أسيل لم ترد على أي من تلك التساؤلات.

تجسّد أسيل في العمل شخصية "هبة"، طليقة "طارق" (أحمد السعدني) ووالدة الطفل "يوسف"، الذي يتمحور حوله الصراع الدرامي بعد تعرضه لحادثة تحرش. ويضم المسلسل أيضًا نخبة من النجوم، أبرزهم أمينة خليل، يسرا اللوزي، ومحمد شاهين.