بالفيديو- تعرّفوا الى اللبنانية الوحيدة في “ذا فويس” فرنسا… هكذا أشعلت المسرح

خطفت شانا الانظار في اختبار الأداء مساء امس السبت في برنامج The Voice فرنسا. وهي الفنانة اللبنانية الوحيدة المشاركة في البرنامج هذا العام.

كانت رحلة شانا، وهي فنانة تبلغ من العمر ٢٤ عامًا من بيروت، لبنان، مليئة بالشغف والعمل الجاد وحب الموسيقى وكانت تتطلّع إلى المشاركة في برنامج the voice فرنسا وما ستجلبه لها هذه الفرصة العالمية الى مسيرتها المهنية.

وقد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لـ “شانا” وهي تقدّم اغنية “You keep me hangin’ on” على مسرح “ذا فويس” حيث أشعلت الأجواء بالأغنية الحماسيّة وصوتها الجميل وفي نهاية الجولة اختارت شانا لتكون ضمن فريق Zaz.

وهنا بعض التفاصيل عنها: في عام ٢٠٢١، قدّمت شانا عرضًا على مسرح دبي إلى جانب عازف البيانو غي مانوكيان وعادت في عام ٢٠٢٤ لتقدّم عرضًا موسيقيًا على مسرح برودواي.

شاركت دائمًا في القضايا الإنسانية، بما في ذلك العمل مع منظمة الصليب الاحمر اللبناني بعد انفجار مرفأ بيروت عام ٢٠٢٠.

في عام ٢٠٢٣، قدمت شانا عرضًا في Soundstorm، أحد أكبر المهرجانات الموسيقية في العالم العربي، إلى جانب DJ Cosmicat في السعودية، كما كتبا أغنية معًا.

تابعوا قناة bisara7a.com على الواتساب لتصلكم اخبار النجوم والمشاهير العرب والعالميين. اضغط هنا

صدر ألبومها الأول، Identity Crisis، في أغسطس ٢٠٢٤، وهي تعمل الآن على مشروع جديد حيث ستغني باللغة العربية.