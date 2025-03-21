مسلسل فهد البطل الحلقة 20.. صدمة فهد في والدته وانتقامه لشقيقته

فهد ينجو من كمين شامل وزوجة أخيه

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فهد وراوية يظلمان والدتهما

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كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 21 مارس 2025 11:57 صباحاً - تطورت أحداث مسلسل "" في الحلقة الـ 20، حيث كشف فهد () سره إلى عم صبحي الصديق المقرب لوالده الراحل واعترف له أنه رفعت ابن حماد الجارحي، وسأله عن والدته وفاء () بعدما قابلها في منزل العمدة غلاب () ليخبره أنها تزوجت غلاب بعد وفاة والده وسافرا إلى القاهرة وعادا بابنهما عمرو.يعود فهد إلى القاهرة ويتصل به صديقه للذهاب إلى شادر السمك وعندها يذهب إلى هناك يجد كمين منصوب له من زوجة شقيق شامل () من أجل التخلص منه، ولكن يظهر ريكو () ومع عدد كبير من الرجال وأنقذوا فهد بعد مشاجرة كبيرة، أصيبت فيها كناريا () التي ذهبت وراء فهد اعتقاداً منها أن هناك شيئاً يُدبر ضده.يمكنكِ قراءة.. تزامنا مع الاحتفال بيومها.. أبرز نماذج الأمهات مسلسلات رمضان 2025وخلال أحداث الحلقة يتعرض العمدة غلاب لإطلاق النار من أحد أعدائه ولكن الرصاصة لم تصيبه، وبعد تبادل اطلاق النار بين رجال غلاب ويتم إصابة الشخص الذي أطلق النار ويراه فهد من بعيد ويصطحبه بعيداً ويعيده إلى عدو غلاب ويخبرهم أن رد الجميل له سيكون عندما يحتاجهم معه قريباً وغادر فهد دون توضيحوتوالت الأحداث، حيث يخبر فهد شقيقته راوية () بأن والدتهما مازالت على قيد الحياة ومتزوجة من غلاب الذي قتل والدهما، ويتهم الثنائي والدتهما أنها دبرت قتل والدهما بالاتفاق مع غلاب وتزوجا بعد التخلص منه، وعلى جانب أخر يصل فهد إلى مكان شامل وينتقم منه لتدبيره، الاعتداء على أخته راوية، حيث يفجر منزله وهو بالداخل.



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مسلسل "فهد البطل" يُعرض ضمن مسلسلات رمضان 2025، وهو من تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد عبدالسلام، وإنتاج شركة سينرجي، وتدور أحداثه في إطار شعبي مع خط درامي صعيدي، ويجسد أحمد العوضي شخصية فهد، الشاب الصعيدي الذي يهرب بصحبة شقيقته من عائلته بعد مقتل والده على يد عمه، وبعد استقراره في القاهرة وبدء حياة جديدة؛ يدخل في صراعات لا تنتهي، ويقرر الانتقام من الذين ظلموه.

وتضم قائمة أبطال مسلسل "فهد البطل"، إلى جانب أحمد العوضي، كلاً من: ميرنا نور الدين، أحمد عبدالعزيز، محمود البزاوي، لوسي، كارولين عزمي، يارا السكري، عصام السقا، صفاء الطوخي، حجاج عبدالعظيم، محسن منصور، حمزة العيلي، أحمد ماجد، عايدة رياض، صفوة، مصطفى حشيش، عايدة فهمي، مجدي بدر، محمد مهران، زينة منصور، محمد أبو داوود، مراد فكري صادق.

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