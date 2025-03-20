فاطمة الصفي تحمس متابعيها وتنشر صوراً لها مع ابنها بـ أم 44 وهذا ما كشفته

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 20 مارس 2025 07:20 مساءً - نشرت الفنانة فاطمة الصفي عدداً من الصور جمعتها مع ابنها بالعمل مع الفنان أيمن مطهر وكانت من كواليس مسلسل "أم 44"، من الحلقة 20 عندما حضر ابنها لمحاولة إرجاعها للعيش بالمنزل مرة أخرى بعد أن تركته لغضبها من أبنائها عندما قيدوا دعوى ضدها وأوقفوا وصيتها على أموال والدهم المريض بالمستشفى واتهموها بأنها لا تصلح أن تكون وصية على أموال زوجها لأنها غير مؤهلة عقلياً.

فاطمة الصفي: أنا أوريكم لي الحين ما شفتو شي



ونشرت فاطمة الصفي عدداً من الصور مع ابنها وعلى أنغام أغنية "اسكت" للفنانة أنغام وكتبت: "أهدي هالا غنية "لعيال عبد القارد"، أنا أوريكم، لي الحين ما شفتو شي".

وتفاعل الجمهور وكتب الفنان عبدالله البلوشي: "من أمه بتاخذ حقها"، فيما كتب أحد المتابعين: "الأغنية ذوق"، وكتبت إحدى المتابعات "أحلى وأقوى هيا بالدنيا"، وكتبت متابعة أخرى: "قوية يا هيا"، وكتبت إحدى المتابعات فاطمة وصلنا حلقة 20 وما زلتِ تقولين: "لي الحين ما شفتوا شي" متى بنشوف"، فيما علقت متابعة أخرى: "لا تسامحينهم وحتى فيصل"، فيما كتبت متابعة: "عسل أقوى أم وولدها"، وعلقت أخرى: "شقد انقهرت عليج"، فيما كتبت متابعة أخرى: "أنغام وفاطمة وأحلى"، فيما كتبت إحدى المتابعات: "لو سمحتي غششينا صبوحة ما ماتت وأكيد وردة مو متقمصة دور صباح صح؟"، فيما كتب آخر: "أحلى أم مع ولدها"، فيما كتبت متابعة أخرى: "بعد كل العقوق تبتسمين له!! "هيا" راجعي قراراتك ولا حتى أنا بشك في عقليتك".

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مسلسل "أم 44"

"أم 44" هو مسلسل من تأليف هبة مشاري حمادة، ومن إخراج المثنى صبح، ومن بطولة نخبة من النجوم منهم الفنانة ليلى عبدالله، سمية الخشاب، جومانا مراد، فاطمة الصفي، ميس كمر، هدى الخطيب، شهاب حاجية، إيمان الحسيني، ليلى عبدالله، عزام النمري، زياد القاضي، آمنة الزهراني، لولوة الملا، ميريال مصطفى، محمد الحجي، طارق النفيسي، أيمن المطهر، هشام نجدي، بالإضافة إلى آخرين.

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