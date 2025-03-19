النهاية المفتوحة لـ "النص" تثير الجدل .. هل نرى الجزء الثاني في رمضان 2026؟

ميرنا وليد - بيروت - أعلنت الشركة المنتجة لمسلسل "النص" الذي يلعب بطولته أحمد أمين وأسماء أبو اليزيد عن التحضير لجزء ثانٍ من العمل، المقرر عرضه في رمضان 2026، جاء هذا القرار بعد أن تركت الحلقة الأخيرة من الموسم الأول نهايتها مفتوحة، مما أثار تساؤلات الجمهور حول مصير الشخصيات.



تدور أحداث الحلقة الأخيرة حول خطة النص لسرقة جوهرة كوهينور خلال جولتها في مصر ضمن المستعمرة البريطانية. يتنكر النص في شخصية شيف إيطالي ليتمكن من سرقة الجوهرة في حفل شهير أمام عدسات الصحافة، مما يتسبب في فضيحة دولية تؤدي إلى إقالة الحاكم البريطاني في القاهرة.

يستمر النص في محاربة الاحتلال ويقابل فؤاد باشا الذي يدعوه للانضمام إلى تنظيم سري لطرد الإنجليز بمساعدة ألمانيا. وتنتهي الحلقة الأخيرة بموافقة النص على الانضمام في "النص التاني".

المسلسل من إخراج حسام علي وبطولة أحمد أمين، أسماء أبو اليزيد، صدقي صخر، عبد الرحمن محمد، دنيا سامي، وسامية طرابلسي.