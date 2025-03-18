وتقابل حبيب الحلقة 18.. صدمة ياسمين عبدالعزيز بسبب أختها وفارس

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 18 مارس 2025 10:21 مساءً - أنقذت العناية الإلهية ليل (ياسمين عبدالعزيز) وفارس (كريم فهمي) من موقف كان سيجعل صورتهما سيئة أمام جميع مَن حولهما وذلك خلال أحداث الحلقة الثامنة عشرة من مسلسل "وتقابل حبيب" بعدما ذهبت رقية العسكري (نيكول سابا) إلى منزل ليل في الوقت الذى كان يُصر يوسف (خالد سليم) على الدخول، مع وجود فارس داخل الاستراحة، ليرتبك يوسف ويتحرك معها ويترك ليل.
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توالت الأحداث في الحلقة الثامنة عشرة، حيث طلب يوسف من طليقته ليل إخبار بناته أن لهن أخاً، وهو كريم، من زوجته رقية فيما تدخل رقية في صدام جديد مع عائلة زوجها، بعدما عاتبها عبد العزيز (صلاح عبد العزيز) وإجلال (أنوشكا) على الطريقة التى تعاملت بها من ابنهم فارس لتخرج نبرة التهديد مرة أخرى من رقية بأنها تضخ أموالاً للشركة ومن الممكن أن توقف كل شىء.
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مسلسل "وتقابل حبيب" بطولة ياسمين عبدالعزيز، كريم فهمي، خالد سليم، نيكول سابا، أنوشكا، بسنت شوقي، صلاح عبدالله، حنان سليمان، رشوان توفيق، محمود ياسين جونيور، منة عرفة، بسنت أبوباشا، إنجي كيوان، أحمد عبدالله، بتول الحداد، كريم عبدالخالق، حمدي هيكل، ريم رأفت، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمدالخبيري وإنتاج شركة سينرجي.
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كذب رقية على يوسف واختلاق قصة وهميةوشهدت الحلقة مواجهة بين يوسف وزوجته رقية بعد عودتها للفيلا، حيث يُصر يوسف على معرفة سبب تواجدها في روما وكذبها عليه بعدما أخبرته أنها في لندن، ويريد أن يعرف أيضاً مَن الشخص الذي قابلته هناك، تدَّعي رقية أنها ذهبت إلى روما من أجل إجراء بعض الفحوصات الطبية بسبب شكها بإصابتها بالسرطان، وأنها قابلت طبيباً صديقها هناك، وتؤكد له أنها اطمأنت بعدم وجود شيء.
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توالت الأحداث في الحلقة الثامنة عشرة، حيث طلب يوسف من طليقته ليل إخبار بناته أن لهن أخاً، وهو كريم، من زوجته رقية فيما تدخل رقية في صدام جديد مع عائلة زوجها، بعدما عاتبها عبد العزيز (صلاح عبد العزيز) وإجلال (أنوشكا) على الطريقة التى تعاملت بها من ابنهم فارس لتخرج نبرة التهديد مرة أخرى من رقية بأنها تضخ أموالاً للشركة ومن الممكن أن توقف كل شىء.
فرح تخبر ليل بحبها لفارسوشهدت الحلقة صدمة كبيرة تعرّضت لها ليل، بعدما أخبرتها أختها فرح (بسنت شوقي) أنها تعيش قصة حب جديدة مع فارس، وسط ذهول من ليل التي تطورت علاقتهما بفارس وأصبحت تشعر تجاهه بمشاعر حب ولكنها لم تعترف لأحد بذلك حتى الآن، وسنرى خلال الحلقات المقبلة هل ستبتعد ليل عن فارس بسبب فرح أم سيكون هناك تطورات أخرى خاصة من جانب فارس.
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مسلسل "وتقابل حبيب"مسلسل "وتقابل حبيب" تدور أحداثه حول "ليل الحسيني" التي تعيش حياة هادئة مع زوجها يوسف، لكن تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن؛ حيث تكتشف، أن زوجها متزوج سراً من رقية العسكري، تدخل بعدها ليل في صدمة بعد معرفتها أن جميع أفراد العائلة كانوا على علم بالزواج الثاني لزوجها إلا هي، فتقرر الانفصال، وتبحث ليل عن علاقة حب جديدة، لكنها تتورط في صراعات مختلفة لم تكن تتوقعها.
مسلسل "وتقابل حبيب" بطولة ياسمين عبدالعزيز، كريم فهمي، خالد سليم، نيكول سابا، أنوشكا، بسنت شوقي، صلاح عبدالله، حنان سليمان، رشوان توفيق، محمود ياسين جونيور، منة عرفة، بسنت أبوباشا، إنجي كيوان، أحمد عبدالله، بتول الحداد، كريم عبدالخالق، حمدي هيكل، ريم رأفت، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمدالخبيري وإنتاج شركة سينرجي.
لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».
وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».
ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».