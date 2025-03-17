تسريب صورة للفتاة التي خان معها نيمار حبيبته برونا

ميرنا وليد - بيروت - يحقق خبر خيانة نجم كرة القدم لحبيبته برونا تفاعلا كبيرا بين الصحافة العالمية، وقد انتشرت صورة لفتاة يقال انها هي التي دخل معها نيمار بعلاقة جديدة، الا انه لم يرد على كل هذه الأخبار بعد.



وتعد هذه الواقعة الثانية من نوعها التي تتكرر بنفس النمط، وبحسب التقارير، حضر نيمار حفلًا خاصًا بعيدًا عن الأضواء، بمشاركة عدد من العارضات، من بينهن آني أفوادا، التي كشفت في مقابلة لها ببرنامج "Fofocalizando" أنها تلقت 20 ألف ريال برازيلي للمشاركة في الأمسية، وأشارت إلى لقائها بنيمار وأصدقائه خلال الحفل.



