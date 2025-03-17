اتهام نيمار بخيانة حبيبته رغم حملها منه ومعلومات سرية تظهر للعلن

ميرنا وليد - بيروت - وُجهت اتهامات للاعب كرة القدم البرازيلي نيمار جونيور بخرق التزاماته العائلية في وقت حساس، مع انتظار حبيبته، برونا بيانكاردي، لمولودهما القادم، وهي الواقعة الثانية من نوعها التي تتكرر بنفس النمط.



وبحسب التقارير، حضر نيمار حفلًا خاصًا بعيدًا عن الأضواء، بمشاركة عدد من العارضات، من بينهن آني أفوادا، التي كشفت في مقابلة لها ببرنامج "Fofocalizando" أنها تلقت 20 ألف ريال برازيلي للمشاركة في الأمسية، وأشارت إلى لقائها بنيمار وأصدقائه خلال الحفل.

كما تحدثت بعض المصادر بأن والد نيمار يسعى لمنع انتشار المزيد من التفاصيل حول القضية، ويُعتقد أنه عرض مبالغ مالية على بعض الصحفيين لتفادي التغطية الإعلامية المكثفة، إلا أن القصة لا تزال تتصدر المشهد الإعلامي.