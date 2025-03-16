شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس تصوير مسلسل لام شمسية المقرر عرضه فى النصف الثانى من رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف القائمون على مسلسل لام شمسية، عن صور من كواليس تصوير العمل المقرر عرضه غدًا الأحد الموافق 16 رمضان على قناة DMC الساعة 7:15 مساء ويعاد الساعة 1:30 صباحا، 9:15 صباحا، هذا بالإضافة إلى عرضه بالتزامن على منصة Watch it الرقمية، للنجمة أمينة خليل.

أبطال وقصة مسلسل لام شمسيةيعد مسلسل لام شمسية من الأعمال المرتقب عرضها فى النصف الثانى من شهر رمضان 2025، نظرًا لأهمية القضايا الاجتماعية التى يطرحها العمل الذى يقوم ببطولته أمينة خليل، أحمد السعدنى، محمد شاهين، يسرا اللوزى، ثراء جبيل، صفاء الطوخى، ياسمينا العبد ومن تأليف مريم نعوم وإخراج كريم الشناوى وإنتاج شركة ميديا هب – سعدى وجوهر.

مسلسل لازم شمسية يتناول عدد من القضايا الاجتماعية، منها علاقات الزواج غير الصحية وحيطها وكذك، يتطرق إلى التحرش الجنسى للأطفال وضرورة التوعية بهذا الأمر رغم حساسية القضية حتى لا تتمكن الشكوك من خلق صراعات نفسبة وإجتماعية تؤثر على الجمهير وتؤدى إلى قرارات تؤثر على مصير العائلات.

عودة أمينة خليل وأحمد السعدنيوتعود أمينة خليل بمسلسل لام شمسية إلى منافسات دراما رمضان 2025 بعد غيابها عن 2024، حيث سجلت غيابها للمرة الأولى منذ 13 سنة، وتحديدًا منذ مشاركتها فى "طرف ثالث" الذى تم عرضه عام 2012، ومنذ ذلك العام تواجدت أمينة فى موسم رمضان من كل عام سواء بالمشاركة فى بطولة عمل درامى، أو تتصدر بطولة مسلسل، آخرها "الهرشة السابعة" الذى تم عرضه فى موسم دراما رمضان 2023.

أما أحمد السعدنى فى رمضان 2025 بمسلسل لام شمسية، بعد غيابه الموسم الماضى، حيث كان آخر ظهور له خلال مسلسل "سره الباتع" للمخرج خالد يوسف والذى عرض فى رمضان 2023، فيما ينتظر أحمد السعدنى عرض فيلمه الجديد "ولنا فى الخيال حب" الذى انتهى من تصويره مؤخرًا ويشارك فى بطولته مايان السيد وعمر رزيق والفيلم من تأليف وإخراج سارة رزيق.

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السعدني في لام شمسية



تصوير مسلسل لام شمسية



جانب من الكواليس



جانب من كواليس تصوير مسلسل لام شمسية



كواليس التصوير



كواليس تصوير مسلسل لام شمسية



كواليس لام شمسية



كواليس مسلسل لام شمسية



لام شمسية المقرر عرضه ضمن الموسم الرمضاني