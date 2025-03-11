خالد شباط يثير غيرة نور علي في الحلقة الـ 12 من مسلسل البطل

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 11 مارس 2025 11:49 مساءً - في محاولته لتحفيزها على الإسراع من الاستعداد لزواجهما، يثير خالد شباط غيرة نور علي بالاتصالات الهاتفية التي ترد إليه من بنات يرغبن في أن يُعطيهنَّ دروساً، وذلك ضمن أحداث الحلقة الثانية عشرة من مسلسل "البطل" الذي يُعرض على قناة "MBC دراما" بالتوازي مع منصة أخرى.

توتر العلاقة بين مريم ومروان

خالد شباط ونور علي في احدى مشاهد مسلسل البطل - الصورة من المركز الاعلامي للمسلسل

مسلسل "البطل"

أثناء تواجدها معه في زيارتها إليه، تشعر مريم (نور علي) بالغيرة الشديدة عندما تسمع ردود خطيبها مروان () على الفتيات المتصلات به لكي يحجزن معه موعداً لتلقي دروساً في تخصصه الأكاديمي، وهو ما يثير في نفسه السعادة، فيتمادى في إغاظتها.هذا التمادي يكشف المزيد من مشاعر الغيرة عند مريم التي تعترف له أنها تغير أيضاً من "سولافا"، فبرغم حب مريم لها وتعاطفها معها، حيث قامت باستضافتها عندهم في بيتها من قبل، وساعدتها في الحصول على مأوى لها وإيجاد حليب لرضيعها، إلا أنها أصبحت تغير منها بعد أن تركت بيت مريم وأقامت في غرفة أسفل غرفة مروان، لتصبح جارته التي تتردد عليه عندما تحتاج إلى مساعدة.لكن مروان يبرئ ذمته من سولافا ويطمئن مريم أنه لا يحب غيرها ويقول لها أنه عندما يصبح متزوجاً ستوقف كل هذه الأشياء، في محاولة منه لتحفيزها على تسريع عملية الزواج.يمكنكم قراءة.. حادث أليم يصيب الجميع بـ كسرة قلب في سادس حلقات مسلسل " البطل"

"البطل" من إخراج الليث حجو. وتأليف رامي كوسا. وبطولة: محمود نصر، بسام كوسا، نور علي، خالد شباط، وآخرين. وتدور أحداثه حول رجل يخاطر بنفسه لإنقاذ مراهق من براثن حريق مروّع، ويصبح بطلاً يحظى بإعجاب أهل القرية، لكنه سرعان ما يواجه معركة نفوذ وصراعاً مع بلطجي مخادع وماكر. ويتطرق العمل لموضوع الصراع بين القيم والأخلاق من جهة، والنفوذ والسلطة من جهة أخرى.



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