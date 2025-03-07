مي سليم تصور كليب جديد في تركيا وهذا موعد طرحه 

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 7 مارس 2025 01:20 مساءً - انتهت الفنانة مي سليم من تسجيل أغنية جديدة تحمل اسم "اتعلقت بيه" من كلمات خالد ڤيرناس، ألحان ياسر نور، توزيع عمرو عبد الفتاح، ماستر ماهر صلاح، لتكون هذه الأغنية الأولى لها في عام 2025 لاسيما وأن مي عادت مؤخراً إلى الغناء بعد غياب وقررت التواجد بشكل دائم من خلال طرح أغنية سنجل كل فترة.
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وكان آخر أعمال مي سليم الغنائية، أغنية "أخينا" التي طرحتها في أغسطس 2024، والأغنية كلمات أحمد عيسى، وألحان مدين، وتوزيع ومكس وماستر أمين نبيل، صولو أورج محمود شاهي، تقول كلمات الأغنية:"كان مستوي الطموحات عالى .. والدنيا حلوة ووردية.. قال إني من النوع الغالي.. قال انه دايب فى عنيا.. وفضل يقول اشعار وكلام .. وأنا في الحاجات ده بدوب يا سلام. ويدوب بخطي معاه لقدام .. التلج ساح وقلب مايا".
وشاركت مي سليم مؤخراً في موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية، حيث قدمت مسرحية "المجانين" التي تم عرضها في الفترة من 31 يناير إلى 4 فبرابر الماضى، وشاركت مي في بطولة المسرحية إلى جانب محمد هنيدي، علاء مرسي، محمود حافظ، حسام داغر، أحمد سلطان، وهي من إخراج خالد جلال.
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كما تشارك في بطولة مسلسل "روج أسود"، مع مجموعة من النجوم، وتدور أحداثه حول 5 قصص حقيقية عن المطلقات ومعاناتهن في الحياة. مسلسل "روج أسود" من تأليف أيمن سليم، إخراج محمد عبد الرحمن حماقي، وتشارك في بطولته رانيا يوسف، داليا مصطفى، لقاء الخميسي، وفرح الزاهد، ومن المقرر عرضه في النصف الثاني من العام الجاري.
طرح كليب اتعلقت بيهوكشفت مي سليم لـ"الخليج 365" أنها انتهت أيضاً من تصوير أغنية "اتعلقت بيه" على طريقة الفيديو كليب في تركيا مع المخرج زياد خوري واستغرق التصوير يومين كاملين مشيرة إلى أن شركة لايف ستايل المنتجة للأغنية قررت طرحها على يوتيوب ومنصات الموسيقى أول أيام عيد الفطر 2025، لافتة أن الأغنية تنتمى لنوعية الأغانى السريعة.
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https://www.instagram.com/p/DF8J1q7MxhZ/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
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وكان آخر أعمال مي سليم الغنائية، أغنية "أخينا" التي طرحتها في أغسطس 2024، والأغنية كلمات أحمد عيسى، وألحان مدين، وتوزيع ومكس وماستر أمين نبيل، صولو أورج محمود شاهي، تقول كلمات الأغنية:"كان مستوي الطموحات عالى .. والدنيا حلوة ووردية.. قال إني من النوع الغالي.. قال انه دايب فى عنيا.. وفضل يقول اشعار وكلام .. وأنا في الحاجات ده بدوب يا سلام. ويدوب بخطي معاه لقدام .. التلج ساح وقلب مايا".
مي سليم حاضرة في رمضان 2025 على الاذاعةيذكر أن مي سليم تتواجد في موسم رمضان الجاري 2025 على محطات الإذاعة من خلال مسلسل "هايدى ونوفل" ويشاركها في بطولة العمل محمد نشأت، إيناس عز الدين، بمشاركة شروق محمد، دينا وشاحي، أحمد سعد، علي الطيب، إيهاب الزناتي، هبة المهدي، دنيال، وهو من تأليف هشام يحيى، ويذاع على الراديو 9090 يوميا في رمضان الساعة الثالثة والنصف عصراً.
وشاركت مي سليم مؤخراً في موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية، حيث قدمت مسرحية "المجانين" التي تم عرضها في الفترة من 31 يناير إلى 4 فبرابر الماضى، وشاركت مي في بطولة المسرحية إلى جانب محمد هنيدي، علاء مرسي، محمود حافظ، حسام داغر، أحمد سلطان، وهي من إخراج خالد جلال.
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https://www.instagram.com/p/DFiXGtrsOsj/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
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كما تشارك في بطولة مسلسل "روج أسود"، مع مجموعة من النجوم، وتدور أحداثه حول 5 قصص حقيقية عن المطلقات ومعاناتهن في الحياة. مسلسل "روج أسود" من تأليف أيمن سليم، إخراج محمد عبد الرحمن حماقي، وتشارك في بطولته رانيا يوسف، داليا مصطفى، لقاء الخميسي، وفرح الزاهد، ومن المقرر عرضه في النصف الثاني من العام الجاري.
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