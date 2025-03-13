شكرا لقرائتكم خبر عن المخرج محمد عبد العزيز لمؤلف "وتقابل حبيب": أشكرك لإنقاذ سمعة الدراما المصرية والان مع تفاصيل الخبر

أشاد المخرج محمد عبد العزيز، بالفنان والمؤلف عمرو محمود ياسين مؤلف مسلسل "وتقابل حبيب"، الذي يعرض حاليا ضمن سباق موسم دراما رمضان 2025، مقدما الشكر له على المسلسل، قائلا عبر حسابه على فيس بوك: "عمرو محمود ياسين.. أشكرك لإنقاذ سمعة الدراما المصرية".



المخرج محمد عبد العزيز

فيما أعرب عمرو محمود ياسين عن سعادته بإشادة المخرج القدير، قائلا: "هذه شهادة ووسام على صدري، المخرج الكبير محمد عبد العزيز كل الاحترام والتقدير، ألف شكر يا أستاذ.. عاجز عن الشكر".



رد عمرو ياسين

مسلسل وتقابل حبيب بطولة ياسمين عبد العزيز، كريم فهمى، خالد سليم، نيكول سابا، أنوشكا، بسنت شوقى، صلاح عبد الله، حنان سليمان، رشوان توفيق، محمود ياسين جونيور، منة عرفة، بسنت أبو باشا، إنجى كيوان، بتول الحداد، كريم عبد الخالق، حمدى هيكل، ريم رأفت، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيرى وإنتاج شركة سينرجى.

ويعرض المسلسل يومياً طوال شهر رمضان 2025، على قناة DMC الساعة 8:30 مساء والإعادة الساعة 2:45 صباحًا و1:30 مساء، كما يعرض على قناة DMC دراما الساعة 6:00 مساء والإعادة 4:30 صباحاً و 9:30 صباحاً بالإضافة إلى عرضه على منصة Watch it الساعة 6 مساء.