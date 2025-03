شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل قلبي ومفتاحه الحلقة 12.. مي عز الدين تحاول التواصل مع آسر ياسين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد مسلسل قلبي ومفتاحه الحلقة 12 العديد من الأحداث التشويقية، بداية من محاول ميار (مي عز الدين) التواصل مع محمد (آسر ياسين) دون رد منه، وذلك بعدما عرف أنها مطلقة 3 مرات من أسعد (دياب) وأنها كانت تبحث عن محلل، وظن أنها لم تريده إلا لهذا السبب.

وكانت أحداث مسلسل قلبي ومفتاحه الحلقة 11 شهدت معرفة نهى (سارة عبد الرحمن) بزواج والدها شناوي (أشرف عبد الباقي) من مهجة (عايدة رياض)، إلى جانب إخفاء ميار زواجها أو طلاقها عن أسعد حتى لا تعود له.

يعرض مسلسل قلبي ومفتاحه يوميا في النصف الأول من رمضان على قناة on في تمام الساعة 11 مساء، والإعادة 8 صباحا، بينما يعرض على شاشة قناة on دراما في تمام الساعة 9 مساء، والإعادة الساعة 6 صباحا، بالتزامن مع عرضه على منصة watch it الإلكترونية .

مسلسل قلبي ومفتاحه بطولة آسر ياسين، ومي عز الدين، أشرف عبد الباقي، أحمد خالد صالح، سما إبراهيم،، عايدة رياض، تقى حسام، حازم سمير، أسامة أبو العطا، سارة عبد الرحمن، محمود عزب، محمد علي ميزو، جنا صلاح، وغيرهم من الفنانين، تأليف تامر محسن ومها الوزير، مخرج وحدة ثانية وائل فرج، إخراج تامر محسن، وإنتاج شركة media hub سعدي- جوهر.

ويناقش مسلسل قلبي ومفتاحه فكرة "المحلل" القانوني بعد تطليق الزوجة 3 مرات، من خلال شخصية محمد عزت سائق الأوبر الذي يبلغ من العمر 40 عاما، ولم يتزوج بسبب والدته التي ترفض جميع المرشحات، وحينما يلتقي ميار يشعر بانجذاب شديد نحوها، أما ميار فهي مطلقة ثلاث مرات من أسعد، تاجر الأدوات المنزلية، وترغب في عدم العودة إليه، لكنها تخشى حرمانها من ابنها، وتبحث عن محلل" بشرط أن تختاره بنفسها، وتتطور الأحداث عندما تعرض ميار على عزت الزواج مما يغير مسار حياته بشكل غير متوقع.



