شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل الكابتن حلقة 13.. "علقة موت" لمحمد أنور في أول ظهور له والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة 13 من مسلسل الكابتن، تعرض طارق "محمد أنور" لعلقة موت، في أول ظهور له بالمسلسل، حيث يؤدي دور خطيب ابنة باكينام هانم "سوسن بدر".

ويمتهن طارق التمثيل، حيث يشارك بدور لص يتلقي ضربات شديدة من قبل مجموعة من الناس بعد أن تم ضبطه وهو يسرق.

وكانت الحلقة الثانية عشر من مسلسل الكابتن، المذاع عبر قناة "DMC"، ومنصة watch it، شهدت تعرض الكابتن حسام "أكرم حسني" لموقف مُحرج حين ذهب لمنزل خطيبته السابقة سما "آية سماحة" وهو مرسوم على وجهه رسوم أطفال كرتونية.

وشهدت الحلقة، المذاع عبر قناة "DMC"، ومنصة watch it، اطلاع الكابتن حسام "اكرم حسنى" على مقادير وصفة عم باني "سامي مغاوري" وقرأ الوصفة الخاصة به ولكن فوجئ في النهاية بشرط هو تقديم الفنان شيكو لإعلان خلطة الأكل واعلان سيارة المأكولات البانيه.

وبدأ الكابتن حسام "اكرم حسني" وكريم "احمد عبد الوهاب" وسما "آية سماحة" في دراسة طريقة للوصول إلى الفنان شيكو واقناعه بتقديم اعلان خلطة بانيه عم باني "سامي مغاوري"، وتدخل عم باني ليخبرهم أنه إذا لم يصلوا إلى شيكو سيطلب عمر الشريف لتقديم اعلانه.

وشهدت الحلقة الثانية عشر من مسلسل الكابتن، المذاع عبر قناة "DMC"، ومنصة watch it، ذهاب الكابتن حسام "اكرم حسني" بصحبة كريم "احمد عبد الوهاب" وسما "آية سماحة" إلى الفنان شيكو لعرض تقديمه الإعلان، وعرض عليهم شروطه بأنه يحصل على مستحقات المالية قبل توقيع العقد ووجبتين خلال بريك التصوير.

وانفعل شيكو على حسام "أكرم حسني" فور أن علم فكرة الاعلان وأنه اعلان دجاج بانيه، ليخبرهم أنه تحول إلى فرجتنين ثم حاولوا اقناعهم بأنه لن يقدم اعلانات على منتجات لحوم.

وافق الفنان شيكو على تقديم اعلان بانية عم باني "سامي مغاوري" بعد محاولات متكررة لإقناعه، وظهر شيكو وهو يرتدي ملابس دجاجة عملاقة ويرقص في اعلان البانيه ومعه حسام "أكرم حسني" وكريم "احمد عبد الوهاب" وسما "آية سماحة".

وظهر عاطف "أحمد الرفاعي" وطلب من حسام "أكرم حسني" وأعاد طلبه بأن يترك كريم "احمد عبد الوهاب" خطيبته السابقة رانيا.

وحقق الكابتن حسام "أكرم حسني" أمنية عم باني "سامي مغاوري" بتنفيذ خلطة البانيه الخاصة به وفتح سيارات مأكولات لأسرته، ثم صعدت روح عم باني بعد أن ودع رفاقه دكتور شاكر "محمد رضوان" وباكينام "سوسن بدر".

ونشب خلاف بين دكتور شاكر "محمد رضوان" وباكينام "سوسن بدر"، بعد عودتهم لمنزل كابتن حسام" لرغبة كل واحد فيهم في تحقيق أمنيته قبل الآخر وصعود روحه، ثم يتفقا في النهاية على تحقيق حلم سوسن بدر.

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