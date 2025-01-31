شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة الموسيقار السعودى ناصر الصالح عن عمر 63 عاما والان مع تفاصيل الخبر

كشفت وسائل إعلام سعودية عن وفاة الموسيقار السعودى ناصر الصالح عن عمر يناهز الـ63 عاما.

وذكرت جريدة اليوم السعودية أن ناصر الصالح ينتمى ناصر لأسرة فنية، حيث نشأ وسط أجواء فنية بسبب والده وأصدقائه الذى تأثر بهم بشكل كبير، وكانوا السبب وراء موهبته الفنية فى التلحين.

وتعاون الصالح مع عدد كبير من المغنيين الكبار فى الوطن العربي، وقدم الكثير من الأغانى الناجحة، إلى جانب العديد من الأناشيد الوطنية والأغانى الخليجية. وتعاون الراحل مع المطربة المصرية أنغام من خلال أغنية تروح.