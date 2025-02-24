بالصور - ماتيلدا بينولت تملك مواصفات جمالية وتجمعها هذه العلاقة مع سلمى حايك

ميرنا وليد - بيروت - إحتفلت الممثلة المكسيكية الأميركية سلمى حايك بعيد ميلاد إبنة زوجها الـ 24 ماتيلدا بينولت إبنة الملياردير الفرنسي فرنسوا هنري بينولت.

ونشرت الصور على صفحتها الخاصة وعلقت عليها قائلة: "عيد ميلاد سعيد تيلدي أتمنى لك سنة مشرقة وواعدة أنا فخورة بك نحبك". يذكر أن سلمى حايك لها إبنة من زوجها الفرنسي تدعى فالنتينا وعمرها 17 عاماً ونشرت سلمى أيضاُ صورة قديمة لها مع فالنتينا وماتيلدا.

ويبدو أن علاقة مميزة تجمع سلمى حايك بإبنة زوجها وهي تتصرف معها كما لو كانت إبنتها.