شكرا لقرائتكم خبر عن وظائف بالسعودية.. وزارة العمل تعلن عن فرص عمل براتب يصل لـ70 ألف ريال شهريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل وزارة العمل، لليوم الثانى على التوالى، تلقى طلبات الراغبين التقدم لـ51 فرصة عمل جديدة فى المملكة العربية السعودية للأطباء، والممرضين والأخصائين من الجنسين، برواتب تصل إلى 70 ألف ريال شهريا، علما بأن التقديم على تلك الوظائف حتى يوم الأربعاء الموافق 26-2-2025.

وأوضحت الوزارة أن الوظائف المتاحة هى:

- عدد (6) أطباء جلدية (رجال ونساء) أخصائى أول وإستشارى، والراتب من 20000 إلى 60000 ريال سعودى طبقا لسنوات الخبرة،و السن من 25 إلى 40 سنة.

- عدد (6) أطباء جراحة (رجال)، أخصائى أول واستشارى، والراتب من 20000 إلى 6000 ريال سعودى طبقا لسنوات الخبرة ،والسن من 25 إلى 40 سنة.

- عدد (2) أطباء أنف وأذن وحنجرة، أخصائى أول وإستشارى،والراتب من 25000 إلى 50000 ريال سعودى طبقا لسنوات الخبرة ،والسن من 25 إلى 40 سنة.

- عدد (2) أطباء عقم و التهاب،إستشارى فقط،و الراتب من 40000 إلى 70000 ريال سعودى طبقا لسنوات الخبرة ،والسن من 25 إلى 40 سنة.

- عدد (1) أطباء مسالك وصحة رجال، أخصائى أول إستشارى ،والراتب من 20000 إلى 40000 ريال سعودي، طبقا لسنوات الخبرة ،والسن من 25 إلى 40 سنة.

- عدد (25) تمريض نساء أخصائى تمريض بكالوريوس،و الراتب من 4000 إلى 5000 ريال سعودى طبقا لسنوات الخبرة،و السن من 21 حتى 30 سنة.

- عدد (2) طبيبة نساء أخصائى نسائية ،تخصص تجميل نسائي،و الراتب من 25000 إلى 40000 ريال سعودي،طبقا لسنوات الخبرة،و السن من 21 إلى 30 سنة.

- عدد (2) طبيب أطفال أخصائى أول واستشاري،و الراتب من 22000 إلى 42000 ريال سعودى ،طبقا لسنوات الخبرة ،والسن من 25 إلى 40 سنة.

- عدد (4) طوارئ أخصائى،و الراتب من 6000 إلى 8000 ريال سعودى، طبقا لسنوات الخبرة ،والسن من 21 حتى 30 سنة

- عدد (1) أخصائى أشعة،و الراتب من 10000 إلى 15000 طبقا لسنوات الخبرة ،والسن من 21 حتى 30 سنة .

وأشارت إلى أن الكوادر المصرية التى تتوفر فيها الشروط المطلوبة لتلك الوظائف، يمكنها من خلال إرسال السيرة الذاتية pdf، على رقم الواتس: 01128467942، وذلك حتى الأربعاء 26 فبراير 2025.

· مميزات توفرها جهة العمل فى هذه الفرص الجديدة:

- تأمين صحي.

- سكن.

- مواصلات.

- راتب أساسى .