شكرا لقرائتكم خبر عن "هو جودر رجع".. ماذا يحدث بين شروق وجودر في الجزء الثانى من المسلسل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع بداية عرض مسلسل جودر فى النصف الثانى من رمضان 2024، اجتمع حوله المشاهدون وارتبط الجمهور بالمسلسل، وفى انتظار عرض الجزء الثانى في دراما رمضان 2025.

سيطر التشويق والإثارة على برومو جودر 2، حيث يستكمل الجزء الثانى من مسلسل جودر أحداث الجزء الأول من مغامرة "جودر" داخل الكهف الأسطورى حيث يبحث عن كنوز الحكيم شمردل واختبارات داخل الكهف.

وتستكمل شهرزاد قصة جودر المصرى لشهريار، للوصول للكنوز الأربعة، ومحاوله شواهى بتدبير المكائد له، وماذا سوف يحدث في قصة جودر و زوجته شروق بعد دخوله الكهف، وتقول شروق في البرومو " هو جودر رجع" مما يدل أن الجزء الثانى من المسلسل سوف يشهد الكثير من الاحداث المشوقة، وخصوصا في قصة شروق " جيهان الشماشرجى" و جودر " ياسر جلال" وهل سوف تظل زوجته أم لا هذا ما ستكشفه الأحداث وقت عرض المسلسل.

وأبطال مسلسل جودر، ياسر جلال، نور اللبنانية، ياسمين رئيس، تارا عماد، أحمد بدير، أيتن عامر، وفاء عامر، عبد العزيز مخيون، علي صبحي، وليد فواز، ياسر الطوبجي، أحمد كشك، جيهان الشماشرجي، عايدة رياض، محمود البزاوى، مجدى بدر، هدى مجد وآخرين، وهو من تأليف أنور عبد المغيث، وإخراج إسلام خيرى، وعرض الجزء الأول في رمضان 2024.

ويحكى المسلسل قصة "جودر الصياد" التي كانت بين قصص "ألف ليلة وليلة" وتروى عن جودر ابن التاجر عمر وما حدث له ولأخويه، ويعدّ جودر من الشخصيات الأكثر شهرة في حكايات "ألف ليلة وليلة" حيث تظهر في أكثر من ليلة، وأحداث "حكاية جودر الصياد" تستمر من الليلة 608 إلى الليلة 633، والشخصية لم يتناولها أي عمل فني ناقش قصص ألف ليلة وليلة من قبل.