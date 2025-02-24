حلا شيحة تحتفل بعيد ميلادها مع عالتها وتوثق الاجواء - بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - احتفلت الممثلة المصرية حلا شيحة بعيد ميلادها ضمن أجواء عائلية، وثقتها عبر حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي.
ونشرت حلا شيحة مقطع فيديو من الاحتفال بعيد ميلادها عبر حسابها الرسمي معلقة: "يا رب سنة خير علينا وعلى كل أحبابنا في كل مكان". وتفاعل الجمهور معها وقدموا لها التهاني بمناسبة عيد ميلادها.
وكانت حلا قد تحدثت عن موقفها من المشاركة فى الموسم الرمضاني الجديد 2025، وقالت: حتى الآن لم أتعاقد على عمل درامي بالماراثون الرمضاني 2025، وحتى أكون أمينة أتمنى ألا أقدم مسلسل فى شهر رمضان، فهذا الشهر روحاني.
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