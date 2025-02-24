عمر الشريف خسر 750 ألف دولار في ليلة واحدة...وهذا ما حصل لاحقاً

ميرنا وليد - بيروت - قال الممثل العالمي عمر الشريف عام 1978، خلال لقاء إذاعي، إنه لا يمكنه أن يعيش من دون أوراق اللعب في يده".

وكشف أنه خسر 750 ألف دولار في ليلة واحدة في لعبة الروليت، فكان مرغماً على طرح منزله في باريس للبيع.

وكشف الممثل المصري الراحل عمر الشريف عن شخصية والدته الغريبة، فهي كانت تمنعه من تناول الملح والسكر منعاً باتاً، وكان والده وشقيقته يضعان الملح الى جانبهما على مائدة الطعام لكي يضيفاه الى أطباقهما، والغريب أن والدته شجعته على لعب القمار في الخامسة عشرة من عمره، وهو رفض، لكنها أصرت والسبب أنها ترغب بأن يكون مثلها ولديه نفس العادات، بالرغم من معارضة والده لهذا الأمر لأنه لا يحب لعب القمار.