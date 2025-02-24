شكرا لقرائتكم خبر عن مليون دولار إضافية لفيلم الأنيمشن Moana 2 فى أسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - زادت إيرادات فيلم الأنيميشن Moana 2 بمليون دولار عن الأسبوع الماضى، لتصل الإيرادات إلى مليار و50 مليونًا و331 ألف دولارعالميًا، منذ طرحه يوم 27 نوفمبر من العام الماضى 2024، العمل من إنتاج شركة ديزنى، ووصلت مدته إلى ساعة و40 دقيقة.

وانقسمت الإيرادات إلى 458 مليونًا و351 ألف دولار فى شباك التذاكر الأمريكى، و591 مليونًا و979 ألف دولار بشباك التذاكر العالمى.

وذلك بعدما وجه دواين جونسون "ذا روك"، رسالة خاصة لعشاق السينما قبل عرض فيلم Moana 2 هذا الأسبوع، قائلاً: "غنوا أثناء الفيلم إذا كنتم تحبونه".

وخلال العرض الأول لفيلم ديزنى فى المملكة المتحدة، قال النجم الكبير دواين جونسون، لهيئة الإذاعة البريطانية: "غنوا.. لقد دفعتم أموالكم التي كسبتموها بشق الأنفس لشراء تذكرة، ودخلتم إلى مسرحية موسيقية وأصبحتم منجذبين إليها.. غنوا خاصة إذا كنتم تحبون الموسيقى، فهذا هو الجزء الممتع".

وفي الوقت نفسه تأملت أولي كرافاليو، في التأثير الذي أحدثته شخصيتها، مشيرة إلى أنها لم تكن تعلم أن أداءها سيثير مثل ردود الفعل المتوهجة هذه عندما تم التعاقد معها لأول مرة للفيلم.