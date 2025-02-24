جينيفر لوبيز وبن أفليك ينهيان طلاقهما رسميا

ميرنا وليد - بيروت - أعلنت المحكمة رسميًا، انتهاء زواج النجمة العالمية جينيفر لوبيز والممثل بن أفليك، معتبرة إياهما أعزبين وذلك اعتبارًا من الجمعة، 21 شباط/ فبراير2025.
وتوصل الثنائي إلى تسوية طلاق في 6 كانون الثاني/يناير الماضي، بعد حوالي خمسة أشهر من الانفصال المفاجئ.
يذكر أن لجينيفر كانت قد تقدمت بطلب الطلاق في 26 نيسان/ أبريل 2024، مشيرةً إلى أن سبب الانفصال هو "اختلافات يتعذر التوفيق بينها".
وبحسب مجلة "بيبول"، سيتقاسم الزوجان السابقان الأرباح الناتجة عن بيع قصرهما المشترك في بيفرلي هيلز، كاليفورنيا، والذي تم إدراجه للبيع في تموز/يوليو 2024. وتقدر قيمة القصر بـ61 مليون دولار.
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