مصر تتفق مع “أكوا باور” السعودية لشراء الكهرباء بـ2.4 سنت للكيلوواط/ساعة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - كشف مسؤول مصري، أن مصر تعتزم شراء الكهرباء المنتجة من مشاريع طاقة الرياح التي ستنفذها شركة “أكوا باور” السعودية على ساحل البحر الأحمر بسعر 2.4 سنت لكل كيلوواط/ساعة.

البناء والتشغيل

وأشار المسؤول، إلى أن محطة طاقة الرياح الخاصة بشركة أكوا باور ستكون في جنوب مدينة الغردقة قرب ساحل البحر الأحمر، وستُنفّذ بنظام البناء والتشغيل ونقل الملكية (BOT) لمدة 20 عاماً، حيث ستقوم الشركة السعودية بتنفيذ وتمويل المشروع بالكامل، وفق “الشرق”.

الجنيه والدولار

ولفت إلى أن سداد جزء من سعر الكيلوواط/ساعة البالغ 2.4 سنت “سيتم بما يعادله بالجنيه المصري، والجزء الأكبر سيكون بالدولار الأمريكي”.

شراء الطاقة

جدير بالذكر وافق مجلس الوزراء المصري على توقيع اتفاقية شراء الطاقة من الشركة المصرية لنقل الكهرباء المنتجة في مزرعة الرياح التابعة لـ”أكوا باور” السعودية، بقدرات تصل إلى 2000 ميغاواط.

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