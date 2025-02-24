شكرا لمتابعة خبر عن مقيمة سورية: السعودية وطني الثاني وما حد أزعجنا بيها .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - شاركت سورية مقيمة بالمملكة تشارك المواطنين الاحتفال بيوم التأسيس في حائل.

وقالت السيدة السورية وهي تبكي متأثرة في لقاء مع قناة العربية: “هذا وطننا الثاني وإحنا جايين نحتفل وكل عام وانتوا بخير وبركة والمملكة وشعبها، والحمد لله ما حد أزعجنا، تحن علينا العالم هنا”

وأضافت :” وين ما رحنا نعاود ليها، يارب نرجع لبلادنا إن شاء الله بخير وسلامة”.

وتابعت: بيوتنا أتهدمت وبيتي راح وعيالي راحوا عندي وادة بلبنان أرملة وواحدة بسوريا صار لي 13 سنة ما شفتها وواحدة بالأردن عندي 8 بنات”.