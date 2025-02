توافد النجوم لحضور حفل توزيع جوائز نقابة ممثلي الشاشة SAG Awards

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 24 فبراير 2025 02:52 صباحاً - استطاع حفل توزيع جوائز نقابة ممثلي الشاشة المعروف إعلامياً باسم SAG Awards أن يصمد ليُقام في موعده المحدد بعد أن شهدت لوس أنجلوس العديد من الاضطرابات بسبب الحرائق التي شهدتها المنطقة الشهر الماضي، الأمر الذي كان له أثره على العديد من حفلات توزيع الجوائز والعروض السينمائية والمسرحية.

وبعد الانتهاء من كافة التحضيرات استعداداً للعرض الذي سينطلق بعد دقائق، بدأت النجوم تتوافد لالتقاط الصور قبل التوجه إلى قاعة Shrine Auditorium & Expo Hall في لوس أنجلوس، كاليفورنيا، حيث تُقام فعاليات الحفل.

نجوم حفل نقابة ممثلي الشاشة SAG Awards

https://www.instagram.com/p/DGbvY2XyXiZ/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DGbvY2XyXiZ/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DGbvY2XyXiZ/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

View this post on Instagram A post shared by SAG Awards® (@sagawards)

View this post on Instagram A post shared by SAG Awards® (@sagawards)



من بين النجوم الذين خطفوا الأضواء وعدسات كاميرا المصورين الممثلة الأمريكية ورئيسة نقابة ممثلي الشاشة ورابطة ممثلي وسائل الإعلام فران دريشر، سيلينا غوميز، مارك مالكين، هاريسون فورد، ليلي غلادستون، إدوارد نورتون، كريستين بيل مضيفة الحفل، ميكي ماديسون، سينثيا إيريفو، أرينا غراندي، ديمي مور، ميشيل يوه، كيري روسيل، جودي فوستر، جين فوندا، مووتشال بيلا راين بوشمان، آنا سيتار، إيلي فانينغ، كريستين ميلوتي، آنا ساواي، ريتشارد جاد، ليزا آن والتر، جيسيكا غنينغ، ماريسا إيدوب، ميلي بوبي براون، نيكولا كوغلان، تيموثي سيمونز، جوستين لوب، كونتينا برونسون، بروك شيلدز، شيريل لي رالف، باميلا أندرسون، جولي فيشر، كيري واشنطن، ديلان ميلفاني، جوليان بورزينسكي، بابلو هرناندز، ياسمين شاهيد، هالي كاليل، روكسي سترير، أسانتي مادريجال، مونيكا مامودو، نعم لوكيرو، أليكس مايستريك، جاكلين كولي، ماريسا ستال، تيفاني تايلور، برونوين نيوبورت، ساشير زاماتا، جانين روبنشتاين، غراهام ميلر وزوجته جيني ماكلين ميلر، غوبيث ويليامز، جاكلين كولي، جون أرياس، شارلين روير، وليام ستانفورد ديفيس، مونيكا بادمان، لورو شارتراند-ديل فالي، منى كوثر عبدي، آنا كاثكارت، مارك براكو، ليندا غيراهان، باز هالبين، بن هول، أورسولا كوربيرو، ليا ويليامز، آدم غلاسمان، خالد عبدالله، تومي باستو، الممثل النيجيري سولي ريمي، الممثل الياباني هيرويوكي سانادا، المخرج السينمائي الأمريكي جون م. تشو، دان بوكاتينسكي، آلي آن، نوح سنتينيو وصوفيا كارسون (سفراء حفل توزيع جوائز SAG)، راشيل ستوبينغتون، سارة سليماني، شين'نوسوكي آبي، هانا دود، روز أبدو، جيف غولدبلوم، إميلي ليفينغستون، إيثان سلاتر، بانيتا ساندو، فينيتا ريشي، زوي ديشانيل، سوهم كابيلا، جستن لوب، روس غيميل، غيرالدين ألكسندر، جاكي تون، فلورنس هانت، جوي كينغ، سوسي بكون، نانا منساه، كريس برفيتي، جانيل جيمس، بيغ بيل مورغانفيلد، لوك نيوتن، روزالند إليزار، لوكيتا ماكسويل، إيموري أولت، نيك بلود، لوك تيني، فيث فاي، هانا نيو، دانييل ديدويلر، والمزيد من النجوم.

https://www.instagram.com/p/DGbt9MPy8E8/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DGbt9MPy8E8/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DGbt9MPy8E8/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

كريستين بيل مضيفة حفل توزيع جوائز SAG 2025

https://www.instagram.com/p/DDpo974yZbz/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DDpo974yZbz/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DDpo974yZbz/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading



كانت جوائز SAG، تُقام تقليدياً بدون مضيف حتى حصلت كريستين بيل على الوظيفة في النسخة الرابعة والعشرين في عام 2018؛ ثم استضافت ميغان مولالي الحدث في عام 2019، لتعود جوائز نقابة ممثلي الشاشة إلى شكلها بدون مضيف بعد ذلك، إلا أنه وقع الاختيار على كريستين بيل- التي تشارك في بطولة الكوميديا الناجحة Nobody Wants This- لاستضافة الحفل للمرة الثانية لها.

وقد صرحت بيل في بيانٍ لها: "أنا سعيدة للغاية باستضافة حفل توزيع جوائز نقابة ممثلي الشاشة (SAG) مرة أخرى هذا العام. أشعر بالفخر لدعوتي مرة أخرى ولا أستطيع الانتظار لمشاركة الأمسية مع زملائي الممثلين، والقيام بما نجيده بشكل أفضل... والاحتفال بأنفسنا".

جوليا لويس دريفوس مقدمة جائزة إنجاز مدى الحياة

https://www.instagram.com/p/DGWZKMgzVXZ/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DGWZKMgzVXZ/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DGWZKMgzVXZ/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading



ستقدم جوليا لويس دريفوس جائزة إنجاز مدى الحياة SAG Life Achievement Award للممثلة والمنتجة والمؤلفة والناشطة الحائزة على جائزة الأوسكار مرتين؛ جين فوندا، والتي تعتبر أعلى تكريم من نقابة SAG-AFTRA (نقابة ممثلي الشاشة - الاتحاد الأمريكي لفناني التلفزيون والإذاعة)، وستكون الممثلة والناشطة الشهيرة هي الحائزة الستين على الجائزة.

قالت رئيسة SAG-AFTRA فران دريشر، عند الإعلان عن الجائزة صباح أمس الخميس: "جين فوندا رائدة وموهبة غير عادية؛ قوة ديناميكية شكلت مشهد الترفيه والدعوة والثقافة بشغف لا يتزعزع. نحن نكرم جين ليس فقط لتألقها الفني ولكن للإرث العميق من النشاط والتمكين الذي خلقته. لقد كان صدقها الشجاع مصدر إلهام لي وللعديد من الآخرين في صناعتنا".

ويأتي تكريم فوندا بهذه الجائزة بعد أن حصلت عليها قبلها باربرا سترايساند عام 2023، سالي فيلد عام 2022، وهيلين ميرين في عام 2021.

