لمحاربة الجفاف إليك أفضل المشروبات الطبيعية للأطفال

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 24 فبراير 2025 08:48 صباحاً - ليس الطعام فقط، فقد يساعد تقديم المشروبات الغنية بالعناصر الغذائية لطفلك في دعم نموهم وتطورهم وحمايتهم من الإصابة بالجفاف، فيعتبر الماء من أهم المشروبات التي يجب عدم إغفال تقديمها لطفلك، وخاصة إذا كان عمره يزيد على 6 أشهر، وذلك لأنه مفيد لزيادة قدرة الجسم على التحمل، وتعظيم وظائف المخ وزيادة التركيز، وتبلغ كمية السوائل التي يحتاجها الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 1-3 سنوات حوالي 4 أكواب يومياً، وفي الوقت نفسه، بالنسبة للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 4 و8 سنوات، فتبلغ الكمية الموصَى بها لتناول الماء حوالي 5 أكواب يومياً، إليك وفقاً لموقع "هيلث لاين" أفضل المشروبات الطبيعية للأطفال.

الحليب وصحة العظام

الحليب غني بالعناصر الغذائية التي يحتاجها الأطفال -الصورة من موقع AdobeStock

تتعدد فوائد الحليب للأطفال بدءاً من الحفاظ على صحة العظام، وحتى دعم النمو والتطور بشكل عام، لذا لكي يتمكن طفلك من الحصول على أقصى قدر من الفوائد، تحتاج الأمهات إلى اختيار أنواع الحليب الذي لا يحتوي على الكثير من السكر، ولكنه يحتوي على العديد من العناصر الغذائية التي يحتاجها الأطفال؛ على سبيل المثال فيتامين د والبروتين والكالسيوم والفوسفور.

وبصرف النظر عن ذلك، انتبهي أيضاً إلى كمية الحليب التي يتناولها طفلك، فبالنسبة للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 1 إلى 9 سنوات، تبلغ الكمية الموصَى بها من الحليب حوالي كوبين يومياً.

قد يهمكِ الاطّلاع إلى دليل الأم الجديدة لمتطلبات الحليب حسب العمر للأطفال

عصير الفواكه

عصير الفاكهة مفيد أيضاً للأطفال؛ لأنه يحتوي على العديد من الفيتامينات والعناصر الغذائية التي يحتاجها طفلك الصغير، وفي المقابل، عليك أيضاً الانتباه إلى نوع وكمية العصير التي يتناولها الطفل، ويجب أن يكون مصنوعاً من 100% من الفاكهة، بدون سكر مضاف، ويجب تجنب تقديم العصائر التي تحتوي على الكثير من السكر؛ لأنها يمكن أن تزيد من خطر إصابة طفلك بتسوس الأسنان والسمنة ومرض السكري من النوع الثاني.

بالنسبة للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 1-6 سنوات، يوصَى بألا يزيد تناول العصير على كوب واحد يومياً، وفي الوقت نفسه، بالنسبة للأطفال الذين تصل أعمارهم حتى 7 سنوات، فإن الحد الأقصى لتناول العصير هو كوبان يومياً.

عصير الخضروات

يعد عصير الخضار أيضاً من المشروبات الصحية التي يجب تقديمها للأطفال، فهو غني بمصادر الفيتامينات والمعادن والألياف، ويمكنك استخدام الخضروات ذات المذاق المحايد مثل الجزر أو السبانخ أو البنجر أو الطماطم، ويمكن أيضاً إضافة القليل من الفاكهة مثل الفراولة والموز لجعلها أكثر حلاوة.

ماء جوز الهند

يساعد ماء جوز الهند على تعويض السوائل المفقودة في الجسم - الصورة من موقع AdobeStock

على الرغم من احتواء جوز الهند على السكر، إلا أن ماء جوز الهند لا يزال مفيداً للأطفال، فهو يحتوي على العديد من العناصر الغذائية التي يحتاجها طفلك؛ مثل الصوديوم والبوتاسيوم والمغنيسيوم والكالسيوم، ويعد مصدراً غنياً بفيتامين سي للأطفال.

يمكن أن يكون ماء جوز الهند أيضاً الخيار الصحيح لتعويض السوائل والإلكتروليتات المفقودة عندما يعاني الطفل من بعض مشاكل الهضم؛ مثل الإسهال أو القيء، ويمكن أن يكون ماء جوز الهند أيضاً الخيار الصحيح للطفل الذي يمارس التمارين الرياضية، لتجنب خطر الإصابة بالجفاف.

شاي الأعشاب

هناك عدة أنواع من شاي الأعشاب التي تعد آمنة وصحية لتقديمها للأطفال، مثل شاي البابونج وشاي النعناع وعشبة الليمون، وتحتوي بعض أنواع الشاي على الكافيين، وتقدم العديد من الفوائد الصحية المختلفة للطفل؛ مثل التغلب على الغثيان واضطرابات الجهاز الهضمي وأعراض التوتر والقلق لدى طفلك.

عليك أن تتذكري أنه على الرغم من أن المشروبات السابقة آمنة بشكل عام للأطفال، إلا أنه لا يزال يتعين عليك استشارة الطبيب فيما يتعلق بإعطائها لأطفالك، خاصة إذا كان طفلك يعاني من ظروف صحية معينة.

ربما تودين التعرف إلى أفضل 8 أنواع شاي صحية لطفلك

مشروبات غير صحية يجب على الأطفال تجنبها

فيما يلي عدة أنواع من المشروبات غير الصحية للأطفال والتي يجب تجنبها.

العصائر المحلاة بالسكر

على الرغم من أن العصائر المقدمة للأطفال مصنوعة من الفواكه بنسبة 100%، إلا أنها تعد غنية بالسكر، وتحتوي على الكثير من السعرات الحرارية، إضافة إلى أن العناصر الغذائية التي نحصل عليها من الفاكهة عند عصرها ليست نفسها عند تناولها مباشرة.

لذا، يجب الحد من كمية العصير المقدمة لطفلك، ويجب أن لا تزيد على كوب يومياً، ومزج العصير مع الماء أو مكعبات الثلج لزيادة كمية السوائل المقدمة لطفلك.

المشروبات المحتوية على الكافيين

تؤثر المشروبات المحتوية على الكافيين على نوم الأطفال وليس هذا فحسب، بل يمكن أن تؤثر أيضاً على سلوك الأطفال ونموهم.

المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة

المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة تحتوي على نسبة كبيرة من السكر؛ لذا يمكن أن تزيد من خطر السمنة لدى الأطفال، وتسبب تسوس الأسنان.

تحتوي بعض أنواع المشروبات أيضاً على مادة الكافيين التي يمكن أن تجعل الأطفال يشعرون بفرط النشاط الشديد والتعب.

* ملاحظة من «الخليج 365»: قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج، عليكِ استشارة طبيب متخصص.