فيلم هوبال يواصل صدارة شباك التذاكر السعودي ويُحقق 17 مليون ريال في شهر

شباك التذاكر السعودي يُحقق 12.8 مليون ريال في أسبوع

قصة وأبطال فيلم "هوبال"

View this post on Instagram A post shared by #ميلا_الزهراني (@milaalzahrani)

"الهنا اللي أنا فيه" في المركز الثاني

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 26 يناير 2025 07:20 مساءً - كشفت، عن حجم الإيرادات التي حققها، خلال الأسبوع الرابع من الشهر الجاري، وتحديدًا خلال الفترة من 19 إلى 25 يناير، حيث شهد إقبالًا جماهيريًا كبيرًا، حيث يُعرض 54 فيلمًا متنوعًا، يسعى كلّ منهم للمنافسة على الصدارة.وأوضحت هيئة الأفلام السعودية، في تقريرها الأسبوعي، أنّ شباك التذاكر السعودي حقق طوال الأسبوع الماضي 12.8 مليون ريال، مقابل مبيعات تجاوزت 307.6 ألف تذكرة مباعة، حيث يحتفظ فيلمبصدارة شباك التذاكر هناك، مُحققًا 3.1 مليون ريال، لـ109 ألف تذكرة مباعة، ليبلغ إجمالي ما حققه منذ طرحه قبل شهر تقريبًا 17.1 مليون ريال، مقابل 414.4 ألف تذكرة.تدور أحداث الفيلم أثناء فترة التسعينيات في السعودية، عندما تتعرض عائلة بدوية للعزلة التامة في وسط الصحراء بعد هجر القرية التي كانوا يعيشون فيها، وحينها تتعرض "ريفة" ابنة العائلة إلى مرضٍ معدٍ يحتم على الجميع عدم الاقتراب منها؛ لتبدأ الأم في التفكير بطرق للتخلص من قوانين الجد، وإنقاذ ابنتها الصغيرة بمساعدة الطفل عساف الذي يخشى موت ريفة.ويشارك في بطولة الفيلم، عددٌ من الفنانين، وهم: إبراهيم الحساوي في دَور الجد "ليام"، مشعل المطيري في دَور الابن "شنار"، ميلا الزهراني في دَور "سرا"، حمدي الفريدي في دَور "بتال"، حمد فرحان في دَور "عساف"، أمل سامي في دور "ريفة".كما يحتفظبطولة الثلاثي: كريم محمود عبد العزيز، ياسمين رئيس ودينا الشربيني، بالمركز الثاني، بعدما حقق مليوني ريال، مقابل 39.5 ألف تذكرة مباعة، ليصل إجمالي ما حققه طوال الـ6 أسابيع الماضية، 24.1 مليون ريال، مقابل 545 ألف تذكرة.

وتدور أحداث الفيلم حول "الدكتور أحمد" الذي يعيش حياة مستقرة مع زوجته، التي تطلب منه الزواج من صديقتها المقرَّبة، نتيجة مفاجأة غير متوقَّعة تُغير مجرى حياتهما، وذلك في إطار لايت كوميدي. وهو تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج خالد مرعي.

View this post on Instagram A post shared by كريم محمود عبد العزيز (@karimmahmoudabdelaziz)

وفي الأسبوع الأول له في صالات السينما السعودية، جاء فيلم Flight risk، إخراج ميل غيبسون، في المركز الثالث حيث حقق 1.6 مليون ريال، مقابل 25.2 ألف تذكرة.

وتدور أحداث الفيلم في إطار من الإثارة والتشويق، حول طيار ينطلق في رحلة جوية لنقل مشير جوي وهارب من العدالة، وخلال عبورهم للمناطق البرية بألاسكا تتصاعد الأمور والتوترات، وتنكشف الحقائق على متن الطائرة.

"الدشاش" في المركز الرابع

أما المركز الرابع، ذهب إلى فيلم "الدشاش" بطولة الفنان محمد سعد، حيث حقق 953 ألف ريال، لـ19.5 ألف تذكرة، ليصل إجمالي ما حققه على مدار الـ3 أسابيع الماضية، 3.7 مليون ريال، مقابل 73.4 ألف تذكرة.

يُشارك في بطولة فيلم "الدشاش" بجانب الفنان محمد سعد، كلٌّ من: زينة، باسم سمرة، نسرين طافش، نسرين أمين، خالد الصاوي، مريم الجندي، أحمد الرافعي، أحمد فهيم، إسماعيل فرغلي، نوليا مصطفى، رشوان توفيق، محمد يوسف أوزو، وعدد آخر من الفنانين. والفيلم من تأليف جوزيف فوزي، وإخراج سامح عبدالعزيز، وإنتاج محمد رشيدي.

View this post on Instagram A post shared by Rasheedy Films (@rasheedyfilms)



لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».